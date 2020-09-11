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    Смертельне ДТП під Києвом: поліція відкрила кримінальне провадження (фото)

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    DAF на зустрічній смузі руху зіткнувся з легковиком ВАЗ та автомобілем Mercedes-Benz Sprinter - Смертельне ДТП під Києвом: поліція відкрила кримінальне провадження (фото)
    DAF на зустрічній смузі руху зіткнувся з легковиком ВАЗ та автомобілем Mercedes-Benz Sprinter
    Фото: ДСНС

    Поліція повідомила подробиці жахливого ДТП на трасі Київ - Харків

    Поліція Київщини встановлює обставини трагічної дорожньо-транспортної пригоди, що сталася в ніч на 11 вересня на трасі Київ – Харків – Довжанський.

    В результаті ДТП загинуло 5 осіб, 20 людей з різними тілесними ушкодженнями доправлено до лікарні.

    Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    «Близько 3 години ночі на трасі Київ-Харків у Бориспільському районі сталась автопригода за участю двох вантажних автомобілів, легковика та маршрутного таксі, де було 18 пасажирів. За попередніми даними, 21-річний водій вантажівки DAF з напівпричепом, рухаючись в правій смузі руху в напрямку міста Київ, допустив зіткнення з фургоном Mercedes-Benz, який рухався в попутному напрямку. За цим DAF виїхав на зустрічні смуги руху та допустив зіткнення з легковиком ВАЗ та автомобілем Mercedes-Benz Sprinter, які рухались в правій смузі руху в напрямку міста Харків», - розповіли правоохоронці.

    Внаслідок ДТП два пасажири легковика, водій та два пасажири маршрутного таксі загинули. Також, до лікарні з тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості доправлені водій легковика та 19 пасажирів мікроавтобуса.

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    Смертельне ДТП під Києвом: поліція відкрила кримінальне провадження (фото)
    Смертельне ДТП під Києвом: поліція відкрила кримінальне провадження (фото)
    Смертельне ДТП під Києвом: поліція відкрила кримінальне провадження (фото)

    На місці працюють рятувальники, Слідче управління поліції Київщини, патрульна поліція. Встановлюються всі обставини трагічної дорожньо-транспортної пригоди.

    За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

    Раніше Патрульна поліція Київської області повідомила, що на 47 км автодороги М–03 Київ – Харків – Довжанський сталося зіткнення чотирьох транспортних засобів: двох вантажівок, мікроавтобуса та легковика.

    Національна поліція України ДТП кримінал вантажівки смерть водій Київщина автомобіль рятувальники
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