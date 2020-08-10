Кіно під відкритим небом у центрі Києва: що покажуть цього тижня (програма)



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Кіновернісаж просто неба відкрився 25 липня

Безкоштовний літній кінотеатр облаштували у парку ім. Тараса Шевченка

У парку імені Тараса Шевченка в центрі Києва до 15 вересня триватиме «Кіновернісаж просто неба» – безкоштовний літній кінотеатр, де проводитимуть покази найкращих українських фільмів останніх років.

У програмі авторське кіно, гучні прем’єри, стрічки, що зібрали найбільші касові збори й отримали призи на кінофестивалях, а також дитяче та підліткове кіно тощо.

Програма цього тижня:

10 серпня - День незалежного короткометражного кіно (18+). Будуть представлені фільми, зняті без державного фінансування.

«Батьківський день», реж. Марія Пономарьова, 2018 (учасник та переможець понад десяти фестивалів в Ісландії, Франції, Ірландії, Канаді, Україні);

«Я», реж. Іван Тимченко, 2019;

«Crabgirl», реж. Сергій Пудіч, 2018 (переможець кінофестивалю українського незалежного короткометражного кіно «Бардак» (м. Харків), володар 10 нагород на міжнародних фестивалях короткометражного кіно);

«Психро», реж. Олександр Фразе-Фразенко, 2019;

«Залежність» (лауреат кінофестивалю «Бруківка» (м. Кам’янець-Подільський), реж. Валерія Ходос, 2019;

«Хайп», реж. Віктор Буток, 2019 (переможець кінофестивалів «Кібербруківка» 2020 та «Бардак» 2019).

11 серпня – Новий рік влітку. Добірка українських короткометражок, дія яких відбувається під час новорічних свят.

«Новий рік в сімейному колі», реж. Максим Наконєчний, 2018;

«Гойдалки», реж. Валерія Сочивець, 2018;

«Різдвяні історії», реж. Валерія Сочивець, Філіп Сотниченко, 2019;

«Нічний швидкий», реж. Марина Артеменко та Оксана Артеменко, 2019.

12 серпня – День дитячого кіно.

«11 Дітей з Моршина», реж. Аркадій Непиталюк, 2019.

13 серпня – День фільмів «СУК\CUC».

Сучасне Українське Кіно («СУК\CUC») – організація, створена для популяризації сучасного українського кіно в Україні та за її межами. Співзасновниками організації є її президентка, продюсерка та режисерка Валерія Сочивець та режисер Філіп Сотниченко.

«Поза Зоною», реж. Нікон Романченко, 2017;

«Київська історія», реж. Михайло Маслобойщиков, 2017;

«Марія», реж. Новруз Хікмет, 2017;

«Технічна перерва», реж. Філіп Сотниченко, 2017.

14 серпня – Добірка коротких метрів «MyStreetFilmsUkraine» від фестивалю кіно та урбаністики «86».

Організатор заходу – українська кінокомпанія Up Ua Studio. Проєкт реалізується за підтримки Державного агентства України з питань кіно, Шевченківської райдержадміністрації та КО «Київзеленбуд».

Як повідомлялося, в Україні з 2 липня дозволили відкрити кінотеатри, які до цього два місяці не працювали через жорсткий карантин. Однак і в перші тижні роботи цей бізнес не зміг отримати серйозний прибуток – за липень касові збори просіли в 10 разів порівняно з аналогічним періодом рік тому.

Нагадаємо, касаційний господарський суд у складі Верховного Суду поставив крапку в суперечках про правомірність перемоги ТОВ «Сінема-Центр» в аукціоні на оренду приміщення кінотеатру «Київ» і підтвердив її законність. Новий орендар має продовжувати роботу кінотеатру в форматі фестивального центру столиці.

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