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    Економіка та фінанси

    Касові збори в українських кінотеатрах впали в 10 разів

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    Глядачів після карантину прийшло в кінотеатри в 10 разів менше - Касові збори в українських кінотеатрах впали в 10 разів
    Глядачів після карантину прийшло в кінотеатри в 10 разів менше

    Проблема не тільки в карантині, запевняють кінопрокатники

    В Україні з 2 липня дозволили відкрити кінотеатри, які до цього два місяці не працювали через жорсткий карантин. Однак і в перші тижні роботи цей бізнес не зміг отримати серйозний прибуток – за липень касові збори просіли в 10 разів порівняно з аналогічним періодом рік тому, пише Delo.

    Загалом, за даними видання, з 2 по 29 липня 2020 року українські кінотеатри зібрали 21,7 млн гривень, продали 229 600 квитків. Це 9,6% від каси в липні 2019 року. Однак треба враховувати, що літо завжди було «низьким» сезоном для цього бізнесу.

    Як кажуть самі кінопрокатники, така ситуація викликана не тільки карантином, а й там, що немає нових цікавих фільмів, зокрема блокбастерів.

    Зараз в Україні працює понад 200 кінотеатрів. Майже всі вони відкрилися, як тільки дозволили їхню роботу. Ще не відкривалися два кінотеатри мережі «Кінопалац» – «Піонер» у Миколаєві та «Мир» у Вінниці, не працює жоден із семи міських кінотеатрів «Київкінофільму», повідомляє видання.

    За даними мережі Multiplex, у якій 24 кінотеатри в 12 містах, глядачів після карантину прийшло в кінотеатри в 10 разів менше. Але співвласник «Планети кіно» Дмитро Деркач оцінює ситуацію більш оптимістично: за його даними, відвідуваність просіла втричі порівняно з липнем минулого року.

    Нагадаємо, касаційний господарський суд у складі Верховного Суду поставив крапку в суперечках про правомірність перемоги ТОВ »Сінема-Центр» в аукціоні на оренду приміщення кінотеатру «Київ» і підтвердив її законність. Новий орендар має продовжувати роботу кінотеатру в форматі фестивального центру столиці.

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