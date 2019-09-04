Кінотеатр «Зоряний» під час ремонту «виріс» на два поверхи (фото)



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Зліва - як стане, справа - як мало стато за проєктом реконструкції кінотеатру Фото: Микола Гурін, Facebook

Кінотеатр «Зоряний» став вищим, ніж було в проєкті реконструкції

Кінотеатр «Зоряний» у Печерському районі Києва після ремонту перетворився з чотириповерхівки на шестиповерхову будівлю.

Раніше компанія-замовник реконструкції кінотеатру ТОВ «Фуд Рієлті» спростовувала нібито неправдиву інформацію про будівництво на місці кінотеатру ТРЦ висотою 27 метрів і гарантувала, що згідно з проєктом кінотеатр, як і до реконструкції, матиме лише чотири поверхи. За словами компанії, у проєкті було заплановано чотири кінозали, ресторани, банки, аптека, дитяча розважальна зона і лише кілька офісів.

«Забудовник зобов’язаний проводити проєктування в межах власних приміщень (4,2 тис. кв. м) і наявних фундаментів будівлі, без розширення капітальної забудови», – йшлося в повідомленні.

Проте, наразі в мережі з’явилося оголошення про оренду в бізнес-центрі «Зоряний». Там зазначено, що загальна площа реконструйованої будівлі складає вже 7,8 тис. кв. м, торгові приміщення займають перший поверх, а з другого по п’ятий поверх розташовані офісні приміщення загальною площею 5475 кв. м. Можна орендувати офіс від 200 метрів до 1500 кв. м (тобто весь поверх).

«Щоразу верхній поверх із терасою добудовують до повноцінного поверху, а потім вище додають ще один із терасою», – коментує Микола Гурін у «Фейсбуці».

Дивіться також фоторепортаж «Главкома» із «Зоряного» в лютому 2019 року. Також фото і відео з будівельного майданчика на початку липня цього року.

Як повідомлялося, у 2019 році у Києві на Печерську буде створений Центр кіномистецтва «Зоряний». Після реконструкції «Зоряного» кінотеатр буде оснащений чотирма сучасними кінозалами. Крім того, в Центрі проводитимуться різноманітні культурно-мистецькі заходи, фестивалі та майстер-класи, орієнтовані на поп.

Нагадаємо, за часів президентства Віктора Януковича в кінотеатрі «Зоряний» розміщувався штаб Партії регіонів. Після Революції Гідності кінотеатр залишився у приватній власності.

У травні 2018 року на пленарному засіданні Київської міської ради депутати повернули в комунальну власність кінотеатр «Зоряний». Раніше громадські активісти показали фото будівельних робіт і як виглядатиме оновлена будівля. Вони висловили обурення новим проєктом кінотеатру «Зоряний». На їхню думку, «модерністський фасад будівлі... просто знищать і замінять на сучасний скляний курник».

Джерело: Хмарочос