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    Китайська компанія OnePlus зняла рекламний ролик в Україні (відео)

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    У ролику під назвою Nord of the Rings, новий смартфон асоціюють з кільцями влади з роману &laquo;Володар перснів&raquo; - Китайська компанія OnePlus зняла рекламний ролик в Україні (відео)
    У ролику під назвою Nord of the Rings, новий смартфон асоціюють з кільцями влади з роману «Володар перснів»
    Фото скріншот відео OnePlus Nord Official на YouTube

    Зйомками в Києві займалася продакшн студія Radioaktive Film

    Китайська компанія OnePlus зняла рекламний ролик смартфона OnePlus Nord 2 в Музеї історії України у Другій світовій війні в Києві. Про це пише «Новое время».

    У ролику під назвою Nord of the Rings, новий смартфон асоціюють з кільцями влади з роману «Володар перснів» британського письменника Джона Рональда Руела Толкіна. Події відбуваються в Музеї історії України у Другій світовій.

    Зйомками в Києві займалася продакшн студія Radioaktive Film. Режисером став Кіт Маккарті, а продюсером – Саллі Ши Енкі.

    У липні також вийшов ролик бренду Adidas, який зняли в Будинку торгівлі на Львівській площі в Києві. За зйомки відповідала українська продакшн-студія Family Production. Режисером ролика став Даніель Манвальд, раніше він вже співпрацював з Nike, Stella McCartney і Hugo Boss.

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    Теги: Китай музеї реклама смартфон OnePlus
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    Китайська компанія OnePlus зняла рекламний ролик в Україні (відео)