Китайська компанія OnePlus зняла рекламний ролик в Україні (відео)

У ролику під назвою Nord of the Rings, новий смартфон асоціюють з кільцями влади з роману «Володар перснів»

Зйомками в Києві займалася продакшн студія Radioaktive Film

Китайська компанія OnePlus зняла рекламний ролик смартфона OnePlus Nord 2 в Музеї історії України у Другій світовій війні в Києві. Про це пише «Новое время».

У ролику під назвою Nord of the Rings, новий смартфон асоціюють з кільцями влади з роману «Володар перснів» британського письменника Джона Рональда Руела Толкіна. Події відбуваються в Музеї історії України у Другій світовій.

Зйомками в Києві займалася продакшн студія Radioaktive Film. Режисером став Кіт Маккарті, а продюсером – Саллі Ши Енкі.

У липні також вийшов ролик бренду Adidas, який зняли в Будинку торгівлі на Львівській площі в Києві. За зйомки відповідала українська продакшн-студія Family Production. Режисером ролика став Даніель Манвальд, раніше він вже співпрацював з Nike, Stella McCartney і Hugo Boss.

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