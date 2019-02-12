Кива внесе заставу за поліцейського, який бив ногами активістів



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Ілля Кива

Кива заявив, що «не дозволить принижувати роботу поліцейських»

Кандидат у президенти від «Соціалістичної партії» Ілля Кива заявив, що внесе заставу за поліцейського Василя Мельникова, підозрюваному у побитті активістів 9 лютого у приміщенні поліції.

Про це Кива повідомив на своїй сторінці в Facebook.

Сьогодні суд взяв Василя Мельникова під варту на два місяці з правом на заставу та відсторонив від виконання обов’язків.

Кива написав, що впевнений, що правоохоронці «мають право на застосування сили проти тих, хто не знає міри своєму «активізму» і перетворює його в протиправні дії».

«Такі рішення судів дискредитують правоохоронну систему і перетворюють звичайну роботу поліцейських в шоу під час передвиборної кампанії», — зазначив Кива.

Кива додав, що «не дозволить принижувати роботу поліцейських» і буде захищати кожного з них.

Раніше начальник поліції Києва Андрій Крищенко вибачився за дії співробітника правоохоронних органів, який під час подій під Подільським управлінням поліції Києва допустив звернення до затримуваної особи «Лягай, Бандера».



Також начальник Нацполіції Сергій Князєв заявив, що він бандерівець.



Нагадаємо, що активістів, які у суботу були на акції «Хто замовив Катю Гандзюк?» під час мітингу Юлії Тимошенко, затримали та побили правоохоронці. За даними поліції, у цих осіб були виявлені зеленка, газові балончики та ножі. Окрім того, стверджується, що молоді люди були із прикритими обличчями.