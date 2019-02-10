Керівник столичної поліції вибачився за фразу правоохоронця «Лягай, Бандера»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Крищенко обіцяє покарання для поліцейського, який вжив образливу фразу

Крищенко заявив, що йому соромно

Начальник поліції Києва Андрій Крищенко вибачився за дії співробітника правоохоронних органів, який під час подій під Подільським управлінням поліції Києва допустив звернення до затримуваної особи «Лягай, Бандера». Про це Крищенко заявив на прес-конференції у Києві.

«Я особисто вибачаюсь за дії цього працівника, вважаю це неприпустимо. Ці працівники будуть покарані. Нам є над чим працювати», — сказав він, додавши, що йому соромно.

Водночас радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко розповів, що щодо висловлювання одного із співробітників поліції, яке носить характер образливого, проводиться службове розслідування. Як повідомив він у Facebook, винний буде притягнутий до дисциплінарної відповідальності.

Геращенко повідомив, що дії співробітників поліції і кожен випадок застосування сили буде розглянуто під мікроскопом слідчими ДБР і якщо буде встановлено факт перевищення повноважень, то окремі співробітники поліції будуть притягнуті до відповідальності. Він також зазначив, що слідчі поліції спільно з прокуратурою оцінюють дії кожного, хто намагався силою увірватися в будівлю Подільського РВВС і дасть їм відповідну правову кваліфікацію.

Нагадаємо, що активістів, які у суботу були на акції «Хто замовив Катю Гандзюк?» під час мітингу Юлії Тимошенко, затримали та побили правоохоронці. За даними поліції, у цих осіб були виявлені зеленка, газові балончики та ножі. Окрім того, стверджується, що молоді люди були із прикритими обличчями.

Потім столична поліція заявила, що невідомі спробували штурмувати управління поліції у Києві. Було затримано близько 40 осіб.

Також у мережі було оприлюднено відео побиття в Подільському управлінні поліції в Києві активістів, які були перед цим затримані поліцією на мітингу кандидата в президенти Юлії Тимошенко.

Голова Національної поліції Сергій Князєв відреагував на побиття активістів. Він вважає, що інцидент став наслідком загострення виборчого процесу. Князєв також заявив, що поліція буде діяти «законно, адекватно, але безкомпромісно».

Через побиття поліцією у Подільському управлінні поліції Києва активістів руху «Хто замовив Катю Гандзюк?», що були затримані під час мітингу кандидата у президенти Юлії Тимошенко, порушено кримінальне провадження.

Близько опівночі поліція відпустила затриманих активістів.

Ввечері 9 лютого кілька десятків активістів обстріляли з салютних установок спецкомлекс «Фортеця», де проживає міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Відомий волонтер Роман Синіцин оголосив про початок кампанії зі збору відомостей про поліцейських, які побили активістів в Подільському управління поліції у Києві.

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко оприлюднив відео початку штовханини в управління поліції Києва.