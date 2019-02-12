Суд арештував поліцейського, який бив ногами активістів



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Поліцейського Василя Мельникова взято під арешт Фото: Сергій Мазур, Facebook

Поліцейський може вийти під заставу у 115 тис. грн

Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід у вигляді арешту на два місяці працівнику Подільського управління поліції Головного управління Нацполіції Києва Мельникову Василю, підозрюваному у побитті активістів 9 лютого у приміщенні поліції. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook координатор організації С14 Сергій Мазур.

«Вася Мельников намахався на 2 місяці запобіжного заходу в СІЗО з можливістю вийти під заставу 115 тисяч грн!» - написав він.

Нагадаємо, 11 лютого слідчі Центрального апарату Державного бюро розслідувань повідомили Мельникову про підозру у перевищенні влади або службових повноважень, що супроводжувалося насильством, під час затримання громадських активістів 9 лютого у приміщенні Подільського управління поліції (ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу України).

У разі доведення вини, поліцейському загрожує покарання на строк від трьох до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади на строк до трьох років.

Досудове розслідування триває.

Раніше начальник поліції Києва Андрій Крищенко вибачився за дії співробітника правоохоронних органів, який під час подій під Подільським управлінням поліції Києва допустив звернення до затримуваної особи «Лягай, Бандера».

Також начальник Нацполіції Сергій Князєв заявив, що він бандерівець.

Нагадаємо, що активістів, які у суботу були на акції «Хто замовив Катю Гандзюк?» під час мітингу Юлії Тимошенко, затримали та побили правоохоронці. За даними поліції, у цих осіб були виявлені зеленка, газові балончики та ножі. Окрім того, стверджується, що молоді люди були із прикритими обличчями.

Потім столична поліція заявила, що невідомі спробували штурмувати управління поліції у Києві. Було затримано близько 40 осіб.

Також у мережі було оприлюднено відео побиття в Подільському управлінні поліції в Києві активістів, які були перед цим затримані поліцією на мітингу кандидата в президенти Юлії Тимошенко.

Голова Національної поліції Сергій Князєв відреагував на побиття активістів. Він вважає, що інцидент став наслідком загострення виборчого процесу. Князєв також заявив, що поліція буде діяти «законно, адекватно, але безкомпромісно».

Через побиття поліцією у Подільському управлінні поліції Києва активістів руху «Хто замовив Катю Гандзюк?», що були затримані під час мітингу кандидата у президенти Юлії Тимошенко, порушено кримінальне провадження.

Близько опівночі поліція відпустила затриманих активістів.

Ввечері 9 лютого кілька десятків активістів обстріляли з салютних установок спецкомлекс «Фортеця», де проживає міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Відомий волонтер Роман Синіцин оголосив про початок кампанії зі збору відомостей про поліцейських, які побили активістів в Подільському управління поліції у Києві.

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко оприлюднив відео початку штовханини в управління поліції Києва.