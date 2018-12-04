У Києві через прорив труби проспект затягнуло туманом



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Пар від гарячої води затягнув дорогу

Через густу пару видимість на дорозі була вкрай обмежена

На проспекті Лобановського в Києві у вівторок, 4 грудня, стався прорив труби з гарячою водою, через що проїжджу частину затягнуло густою парою. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив очевидець події, журналіст Роман Кошмал.

Він також опублікував відео, на якому видно, як по дорозі тече широка річка гарячої води, від якої піднімається пара, утворюючи густий туман.

«Піврічна профілактика видалася на славу», - написав Кошмал.

У свою чергу, dtp.kiev.ua повідомило, що у дворі школи №319 ім. Лобановського утворився струмок з гарячої води.

Через перепад температур з'явилася велика пара на проспекті від будинку №126 до №150, видимість була дуже обмежена, утворився затор.

«Через прорив магістральної труби опалення у дворі школи ім. Лобановського ллється рікою гаряча вода по проспекту Лобановського, туман неймовірний. Рух дуже обмежений. Поліція розвертає т/з, які курсують в сторону Деміївської. Лобановського 126-150 - все в тумані», - йдеться в повідомленні.