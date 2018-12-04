Київ підпише Меморандум щодо розвитку теплоенергетичного комплексу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: прес-служба партії «Удар»

Кличко нагадав, що у квітні місто завершило 17-річну угоду з ПАТ «Київенерго»

Київська міська державна адміністрація разом з міжнародними партнерами готує до підписання в середині грудня Меморандум щодо розвитку теплоенергетичного комплексу Києва.

Про це повідомляє прес-служба партії «Удар».

Зазначається, що над документом працюють, зокрема, профільні служби КМДА, КП «Київтеплоенерго», Агентство США з міжнародного розвитку (USAID), Європейський банк реконструкції та розвитку і Міжнародна фінансова корпорація.

Мер Києва Віталій Кличко провів зустріч з представниками відповідних міжнародних організацій.

«Через 10 днів ми маємо підписати Меморандум між усіма сторонами. Ми вдячні за вашу підтримку. І готові продемонструвати, що Київ є надійним партнером», - зазначив Кличко.

Сторони обговорили деталі проекту Меморандуму та домовилися ще раз зустрітися, аби узгодити його кінцевий варіант. Зокрема, планується, що фінансову підтримку для модернізації та поліпшення ефективності роботи столичного теплоенергетичного комплексу надаватимуть Європейський банк реконструкції та розвитку та Міжнародна фінансова корпорація.

Інвестиції, в першу чергу, планують спрямувати на оновлення інфраструктури теплоенергетичного комплексу, підвищення якості послуг, що надає «Київтеплоенерго», і в перспективі - зменшення собівартості цих послуг.

Рекомендується оптимізувати і організаційну та управлінську структури «Київтеплоенерго», що дозволить скоротити відповідні витрати; створити незалежну Наглядову раду «Київтеплоенерго», яка забезпечить орієнтацію підприємства на споживача, прозорість діяльності «Київтеплоенерго» та підготує підприємство до залучення приватних інвестицій.

Кличко нагадав, що у квітні місто завершило 17-річну угоду з ПАТ «Київенерго». Відтак, столична влада здійснила безпрецедентний крок – повернула під контроль громади теплоенергетичний комплекс Києва. Це, зокрема, найбільші в Україні теплоелектроцентралі – ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6, - майже 200 котелень, 2,6 тис. км мереж, сміттєспалювальний завод «Енергія».

«У Києві працює третій за масштабами та потужністю теплоенергетичний комплекс у Європі. І десятки років у його ремонт і модернізацію не вкладали належних коштів, технічний стан можна назвати критичним, мережі зношені майже на 80%. Рішення про повернення теплоенергетичного комплексу під контроль міста – це крок до порятунку системи централізованого теплопостачання. І якби ми не зробили цього, то через 4-5 років ця система була б уже безповоротно зруйнованою», - зауважив мер Києва.