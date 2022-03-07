Киян просять оплатити житлово-комунальні послуги

Мешканців столиці просять оплатити комуналку, якщо вони мають фінансову та технічну можливість

Мешканців Києва просять вчасно оплачувати комунальні послуги, якщо є фінансова та технічна можливість.

Підприємства житлово-комунального господарства столиці продовжують виконувати свою роботу, забезпечуючи тепло, воду, електроенергію та зв'язок. Про це повідомляє пресслужба КМДА.

Багато працівників житлово-комунального господарства вже захищають Україну в лавах Збройних Сил та підрозділах територіальної оборони.

«Місто звертається до киян із проханням: хто сьогодні має фінансову та технічну можливість оплатити житлово-комунальні послуги – зробіть це. Це допоможе міській системі отримати необхідні ресурси для аварійних робіт», – йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що в разі відсутності внесених показників приладів обліку за лютий 2022 року показники будуть актуалізовані та відкориговані після стабілізації ситуації.

Киян просять відсортовувати сміття і викидати, у першу чергу, органіку та засоби гігієни: