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    Киян просять оплатити житлово-комунальні послуги

    Підприємства житлово-комунального господарства столиці продовжують працювати - Киян просять оплатити житлово-комунальні послуги
    Підприємства житлово-комунального господарства столиці продовжують працювати

    Мешканців столиці просять оплатити комуналку, якщо вони мають фінансову та технічну можливість

    Мешканців Києва просять вчасно оплачувати комунальні послуги, якщо є фінансова та технічна можливість.
    Підприємства житлово-комунального господарства столиці продовжують виконувати свою роботу, забезпечуючи тепло, воду, електроенергію та зв'язок. Про це повідомляє пресслужба КМДА.

    Багато працівників житлово-комунального господарства вже захищають Україну в лавах Збройних Сил та підрозділах територіальної оборони.

    «Місто звертається до киян із проханням: хто сьогодні має фінансову та технічну можливість оплатити житлово-комунальні послуги – зробіть це. Це допоможе міській системі отримати необхідні ресурси для аварійних робіт», – йдеться у повідомленні.

    Також зазначається, що в разі відсутності внесених показників приладів обліку за лютий 2022 року показники будуть актуалізовані та відкориговані після стабілізації ситуації.

    Киян просять відсортовувати сміття і викидати, у першу чергу, органіку та засоби гігієни:

    • викидайте до контейнерів, насамперед, лише органіку та засоби гігієни;
    • поки не викидайте пластик, папір, картон та інші відходи, які можна деякий час складувати в помешканні;
    • не викидайте відходи без пакетів чи в розірваних пакетах – через це вантажники витрачають зайвий час, щоб зібрати розкидане у дворі сміття.
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    Теги: Київ комуналка КМДА столиця
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    Киян просять оплатити житлово-комунальні послуги