У Кремлі заявили, що Росія завершує «демілітарізацію» України
Росія повідомила Україні, що готова завершити бойові дії, якщо Київ виповнить умови Москви
Росія повідомила, що завершує «демілітарізацію» України, жителі повинні припинити бойові дії, а Києву потрібно виконати «умови» Москви. Про це розповів прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков в інтерв'ю агентству Reuters.
Росія вимагає, щоб Україна припинила військові дії, змінила свою конституцію, закріпивши нейтралітет, визнала Крим російською територією та визнала сепаратистські Донецьку та Луганську республіки незалежними територіями.
Пєсков у розлогому коментарі нічого не сказав про «денацифікацію» України, яка була однією з головних причин початку війни.
«Ми справді закінчуємо демілітаризацію України. Ми її закінчимо. Але головне, щоб Україна припинила свої бойові дії. Вони мають припинити свої бойові дії, і тоді ніхто не стрілятиме. Вони мають зробити поправки до своєї Конституції, згідно з якими Україна відкине будь-яку мету увійти до будь-якого блоку. Ми також говорили з приводу того, що вони мають визнати, що Крим – російська територія, і що вони мають визнати Донецьк та Луганськ як незалежні держави. І це все. Це може зупинитися будь-якої миті», – сказав Пєсков.
Нагадаємо, під час перемовин 28 лютого українська сторона вимагала виключно припинення вогню та виведення з території України усіх військ країни-агресора Росії.
Під час переговорів 3 березня сторони досягнули домовленості про створення гуманітарних коридорів з можливим припининенням вогню.
Проте, окупанти порушили ці домовленості. Так, 6 березня евакуаційна колона з місцевим населенням так і не змогла виїхати за межі Маріуполя.