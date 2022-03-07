Окупанти обстріляли хлібзавод на Київщині: знайшли 13 загиблих

Снаряд потрапив на територію державного підприємства «Макарівський хлібозавод»

У Київській області в місті Макарів внаслідок авіаудару армією РФ сталося влучення снаряда на територію ДП «Макарівський хлібозавод».

Підрозділами ДСНС з-під завалів врятовано 5 людей та виявлено тіла 13 загиблих громадян.

За попередньою інформацією, всього на території заводу було близько 30 осіб.

Нагадаємо, у Новій Каховці, що на Херсонщині, російський солдат вбив мирного українця.

Раніше, окупанти вбили мера Гостомеля Юрія Прилипка.

Також футболіст ФК «Гостомель» Дмитро Мартиненко загинув унаслідок влучення російської ракети до його будинку. Разом із спортсменом вибух забрав життя i його мами, а маленька сестра бореться за життя.

Учора росіяни вбили в Ірпені українського актора.

Раніше у боях за Гостомель загинув Герой України Валерій Чибінєєв.

Як відомо, російські загарбники вбили 38 українських дітей за 10 днів війни.

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