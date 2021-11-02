Киян закликають вакцинуватися ще від одного вірусу

Вакцинуватися від грипу можна в медичних закладах Києва

Цього року в Києві чотири штами грипу

У столиці за минулий тиждень зареєстровано 21967 хворих на грип і ГРВІ. Рівень захворюваності нижчий епідемічного порогу на 7,1%. Наразі показник захворюваності становить 741,6. Про це повідомляє пресслужба КМДА.

Загалом у столиці спостерігається зростання захворюваності на 7,8% порівняно із попереднім тижнем, що відбулося за рахунок дорослого населення. Так, дітей захворіло – 7539 (зниження на 8%), дорослих – 14428 осіб (зростання на 18,3%).

У структурі захворюваності діти становлять 34,3%, а на попередньому тижні – 40,2%. Із них 45,2% – діти шкільного віку. Зокрема, зареєстровано 3410 випадків.

До медичних закладів за останній тиждень госпіталізовано 2429 осіб, із них 156 дітей.

Вакцинація проти грипу – єдиний спосіб уберегтися від серйозних ускладнень, зазначив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

«Особливо актуальними щеплення проти грипу є для дітей, людей похилого віку, тих, хто страждає на хронічні захворювання чи у своїй трудовій діяльності щодня стикається з великою кількістю людей. Проте лікарі стверджують, що вакцинацію варто робити абсолютно всім, хто хоче бути здоровим. Щороку переконуюся у дієвості вакцинації на власному досвіді та своєї сім’ї», – зазначив Поворозник.

За інформацією державної установи «Київський міський центр контролю та профілактики хвороб МОЗ» в епідемічному сезоні захворюваності на грип і ГРВІ 2021-2022 циркулюватимуть наступні віруси грипу:

вірус, подібний А/Victoria/2019 (H1N1) pdm09;

вірус, подібний А/Cambodia/2020 (H3N2);

вірус, подібний В/Washington/2019 (лінія В Victoria);

вірус, подібний В/Phuket/2013 (лінія В/Yamagata).

Вакцини, які завезені до країни, ефективні проти усіх чотирьох вірусів.

Поворозник повідомив, що наразі щепитися від грипу в столиці можна, у тому числі, у визначених комунальних медичних закладах первинної ланки.

«Для того, щоб вакцинуватися від грипу, необхідно прийти до лікаря, з яким підписано декларацію (терапевта, педіатра чи сімейного), та після консультації отримати направлення на щеплення. Наступний крок – оплатити вакцину в аптеці. Вакцину доставлять в кабінет для щеплень, тож вам не доведеться піклуватися про правильне транспортування препарату. Вакцинуючись у медичному закладі, ви будете впевнені, що препарат зберігався та транспортувався з дотриманням «холодового ланцюжка», а щеплення проведено професійно», – наголосив Поворозник.

Перелік закладів, де можна вакцинуватися від грипу

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Поворозник зауважив, що наразі щеплення від грипу в Україні проводиться вакциною «Ваксігрип Тетра» та «ДжіСі Флю». Огляд лікаря, консультація, сама маніпуляція – безкоштовні. Спеціальної підготовки вакцинація проти грипу не потребує.