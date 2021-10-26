Імунолог назвав чинник, який збільшує ризик смерті при Covid-19 вдвічі

Грип при коронавірусі значно збільшує ризик ускладнень

При Covid-вакцинації не тільки можна, але й потрібно робити щеплення від грипу. Про це заявив голова Національної технічної групи експертів із питань імунопрофілактики, лікар-імунолог Федір Лапій у ефірі телеканалу «Дом» .

«Минулий сезон 2020-2021 років був дуже тихим щодо грипу, завдяки тим же протиепідемічним заходам. Але грип не зник. І про те, як поєднується грип із Covid-19, ми дізналися ще навесні 2020 року, коли сезон грипу закінчувався, але до нас прийшла пандемія», – нагадав він.

Лапій наголосив, що наявність двох вірусів в організмі ускладнює стан пацієнта.

«І ризик смерті збільшується вдвічі», – акцентував він.

Імунологи припускають початок хвилі захворювання на грип. Тому, крім Covid-вакцинації, необхідно убезпечити себе щепленням від грипу.

«Ось я за кермом їжджу з паском безпеки. Я не знаю, коли мені цей пасок безпеки знадобиться. Ось так само з вакциною від грипу. Я прищепився від грипу кілька днів тому. І я готовий до сезону», – додав Лапій, який також пройшов повний курс вакцинації від коронавірусу.

Нагадаємо, раніше імунолог пояснив, чому вакцинація від грипу цього року важливіша, ніж минулого.

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