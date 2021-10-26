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    Імунолог назвав чинник, який збільшує ризик смерті при Covid-19 вдвічі

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    Наявність кількох вірусів в організмі ускладнює стан пацієнта - Імунолог назвав чинник, який збільшує ризик смерті при Covid-19 вдвічі
    Наявність кількох вірусів в організмі ускладнює стан пацієнта
    Фото з відкритих джерел

    Грип при коронавірусі значно збільшує ризик ускладнень

    При Covid-вакцинації не тільки можна, але й потрібно робити щеплення від грипу. Про це заявив голова Національної технічної групи експертів із питань імунопрофілактики, лікар-імунолог Федір Лапій у ефірі телеканалу «Дом» .

    «Минулий сезон 2020-2021 років був дуже тихим щодо грипу, завдяки тим же протиепідемічним заходам. Але грип не зник. І про те, як поєднується грип із Covid-19, ми дізналися ще навесні 2020 року, коли сезон грипу закінчувався, але до нас прийшла пандемія», – нагадав він.

    Лапій наголосив, що наявність двох вірусів в організмі ускладнює стан пацієнта.

    «І ризик смерті збільшується вдвічі», – акцентував він.

    Імунологи припускають початок хвилі захворювання на грип. Тому, крім Covid-вакцинації, необхідно убезпечити себе щепленням від грипу.

    «Ось я за кермом їжджу з паском безпеки. Я не знаю, коли мені цей пасок безпеки знадобиться. Ось так само з вакциною від грипу. Я прищепився від грипу кілька днів тому. І я готовий до сезону», – додав Лапій, який також пройшов повний курс вакцинації від коронавірусу.

    Нагадаємо, раніше імунолог пояснив, чому вакцинація від грипу цього року важливіша, ніж минулого.

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    Теги: грип щеплення коронавірус Федір Лапій
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    Імунолог назвав чинник, який збільшує ризик смерті при Covid-19 вдвічі