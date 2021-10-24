Комаровський розповів, як відрізнити застуду від ГРВІ, грипу та ГРЗ: докладна інструкція

Найчастіше хвороби дітей пов'язані саме з ГРВІ

Відомий педіатр доктор Євген Комаровський пояснив в чому різниця між діагнозом ГРЗ, ГРВІ та застуда, а також назвав симптоми грипу – однієї з найпоширеніших вірусних хвороб.

За словами педіатра, термін ГРВІ (гостра респіраторна вірусна інфекція) лікарі використовують, коли точно знають, що захворювання спровокувала саме вірусна інфекція.

Таких же існує безліч, і грип належить до їх числа. ГРВІ – за словами педіатра є найпоширенішими дитячими хворобами.

Респіраторне захворювання може бути викликано і бактеріальною інфекцією, наприклад, ангіною. Часто вірусні інфекції ускладнюються різними отитами, гайморитами, які також можуть бути бактеріальними інфекціями.

Якщо ж лікар не може визначити, вірус або бактерія спровокувала хворобу - використовується термін ГРЗ.

Застуда завжди пов'язана з переохолодженням

Застуда, за словами Комаровського, завжди викликана переохолодженням.

«Якщо дитина промочила ноги і після цього у неї заболіло горло, це називається застуда. Якщо вона поспала на протязі і після цього у неї підвищилася температура – це і є застуда», – запевняє педіатр.

Але таке трапляється вкрай рідко. Найчастіше хвороби дітей пов'язані саме з ГРВІ.

Грип – це один з видів ГРВІ. Комаровський також перерахувавши симптоми грипу – однієї з найпоширеніших вірусних інфекцій.

Грип проявляється так:

сухий кашель,

біль в горлі,

підвищення температури (зазвичай вище 38,3°С),

озноб, головний біль, ломота в тілі, слабкість,

закладеність носа,

нежить.

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