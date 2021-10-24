Комаровський розповів, як відрізнити застуду від ГРВІ, грипу та ГРЗ: докладна інструкція
Найчастіше хвороби дітей пов'язані саме з ГРВІ
Відомий педіатр доктор Євген Комаровський пояснив в чому різниця між діагнозом ГРЗ, ГРВІ та застуда, а також назвав симптоми грипу – однієї з найпоширеніших вірусних хвороб.
За словами педіатра, термін ГРВІ (гостра респіраторна вірусна інфекція) лікарі використовують, коли точно знають, що захворювання спровокувала саме вірусна інфекція.
Таких же існує безліч, і грип належить до їх числа. ГРВІ – за словами педіатра є найпоширенішими дитячими хворобами.
Респіраторне захворювання може бути викликано і бактеріальною інфекцією, наприклад, ангіною. Часто вірусні інфекції ускладнюються різними отитами, гайморитами, які також можуть бути бактеріальними інфекціями.
Якщо ж лікар не може визначити, вірус або бактерія спровокувала хворобу - використовується термін ГРЗ.
Застуда завжди пов'язана з переохолодженням
Застуда, за словами Комаровського, завжди викликана переохолодженням.
«Якщо дитина промочила ноги і після цього у неї заболіло горло, це називається застуда. Якщо вона поспала на протязі і після цього у неї підвищилася температура – це і є застуда», – запевняє педіатр.
Але таке трапляється вкрай рідко. Найчастіше хвороби дітей пов'язані саме з ГРВІ.
Грип – це один з видів ГРВІ. Комаровський також перерахувавши симптоми грипу – однієї з найпоширеніших вірусних інфекцій.
Грип проявляється так:
- сухий кашель,
- біль в горлі,
- підвищення температури (зазвичай вище 38,3°С),
- озноб, головний біль, ломота в тілі, слабкість,
- закладеність носа,
- нежить.
Нагадаємо, Комаровський розповів, які побічні ефекти бувають після вакцинації.
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