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    Комаровський розповів, як відрізнити застуду від ГРВІ, грипу та ГРЗ: докладна інструкція

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    Комаровський перерахував симптоми грипу &ndash; однієї з найпоширеніших вірусних інфекцій - Комаровський розповів, як відрізнити застуду від ГРВІ, грипу та ГРЗ: докладна інструкція
    Комаровський перерахував симптоми грипу – однієї з найпоширеніших вірусних інфекцій
    фото: Скріншот із відео

    Найчастіше хвороби дітей пов'язані саме з ГРВІ

    Відомий педіатр доктор Євген Комаровський пояснив в чому різниця між діагнозом ГРЗ, ГРВІ та застуда, а також назвав симптоми грипу – однієї з найпоширеніших вірусних хвороб.

    За словами педіатра, термін ГРВІ (гостра респіраторна вірусна інфекція) лікарі використовують, коли точно знають, що захворювання спровокувала саме вірусна інфекція.

    Таких же існує безліч, і грип належить до їх числа. ГРВІ – за словами педіатра є найпоширенішими дитячими хворобами.

    Респіраторне захворювання може бути викликано і бактеріальною інфекцією, наприклад, ангіною. Часто вірусні інфекції ускладнюються різними отитами, гайморитами, які також можуть бути бактеріальними інфекціями.

    Якщо ж лікар не може визначити, вірус або бактерія спровокувала хворобу - використовується термін ГРЗ.

    Застуда завжди пов'язана з переохолодженням

    Застуда, за словами Комаровського, завжди викликана переохолодженням.

    «Якщо дитина промочила ноги і після цього у неї заболіло горло, це називається застуда. Якщо вона поспала на протязі і після цього у неї підвищилася температура – це і є застуда», – запевняє педіатр.

    Але таке трапляється вкрай рідко. Найчастіше хвороби дітей пов'язані саме з ГРВІ.

    Грип – це один з видів ГРВІ. Комаровський також перерахувавши симптоми грипу – однієї з найпоширеніших вірусних інфекцій.

    Грип проявляється так:

    • сухий кашель,
    • біль в горлі,
    • підвищення температури (зазвичай вище 38,3°С),
    • озноб, головний біль, ломота в тілі, слабкість,
    • закладеність носа,
    • нежить.

    Нагадаємо, Комаровський розповів, які побічні ефекти бувають після вакцинації.

    Раніше Комаровський розповів, як захистити дитину від штаму «Дельта».

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    Теги: лікар грип хвороби інфекція харчування вірус
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    Комаровський розповів, як відрізнити застуду від ГРВІ, грипу та ГРЗ: докладна інструкція