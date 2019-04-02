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    Киянам пропонують обстежитись на пересувному флюорографі (графік)

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    Киянам пропонують обстежитись на пересувному флюорографі (графік)

    Після обстеження усі охочі зможуть отримати довідку з результатами

    У квітні кияни традиційно зможуть безкоштовно обстежитись на пересувному флюорографі. Графік роботи пересувного флюорографа надали у Департаменті охорони здоров’я.

    Пересувний цифровий флюорограф працюватиме із 10:00 до 17:00 (технічна перерва із 13:30 до 14:00). Після обстеження усі охочі зможуть отримати довідку з результатами обстеження та кваліфіковану консультацію лікаря-фтизіатра.

    Нагадаємо, що туберкульоз є виліковним у разі вчасної діагностики та дотримання процедури лікування. Тому своєчасне виявлення хвороби – це один із основних критеріїв успішного лікування та попередження розповсюдження цієї небезпечної хвороби. Під час обстеження у разі виявлення патології та у разі необхідності лікарі відправляють пацієнтів на дообстеження до профільних медзакладів столиці.

    Графік роботи пересувного флюорографа на квітень 2019 року

    Дата проведення

    Район

    Місце проведення

    Адреса

    01.04.2019

    Голосіївський

    ТМО «ФТИЗІАТРІЯ»

    вул. Васильківська, 35

    03.04.2019

    Дарницький

    КМТЛ № 1 з ДВ

    вул. Харківське шосе, 121/3

    04.04.2019

    Дніпровський

    Амбулаторія № 4 КНП ЦПМСД № 4

    вул. Новаторів, 4

    05.04.2019

    Солом’янський

    Солом’янська РДА

    просп. Повітрофлотський, 41

    10.04.2019

    Голосіївський

    Амбулаторія № 5

    КНП ЦПМСД № 1

    вул. Заболотного, 48-А

    11.04.2019

    Дніпровський

    Амбулаторія № 6

    КНП ЦПМСД № 4

    вул. Рогозівська, 6

    12.04.2019

    Подільський

    КМПТД № 1

    вул. Автозаводська, 68

    15.04.2019

    Голосіївський

    ТМО «ФТИЗІАТРІЯ»

    вул. Васильківська, 35

    17.04.2019

    Дарницький

    КМТЛ № 1 з ДВ

    вул. Харківське шосе, 121/3

    24.04.2019

    Дарницький

    КМТЛ № 1 з ДВ

    вул. Харківське шосе, 121/3

    26.04.2019

    Подільський

    КМПТД № 1

    вул. Автозаводська, 68
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