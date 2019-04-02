Киянам пропонують обстежитись на пересувному флюорографі (графік)
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Розсилка
Після обстеження усі охочі зможуть отримати довідку з результатами
У квітні кияни традиційно зможуть безкоштовно обстежитись на пересувному флюорографі. Графік роботи пересувного флюорографа надали у Департаменті охорони здоров’я.
Пересувний цифровий флюорограф працюватиме із 10:00 до 17:00 (технічна перерва із 13:30 до 14:00). Після обстеження усі охочі зможуть отримати довідку з результатами обстеження та кваліфіковану консультацію лікаря-фтизіатра.
Нагадаємо, що туберкульоз є виліковним у разі вчасної діагностики та дотримання процедури лікування. Тому своєчасне виявлення хвороби – це один із основних критеріїв успішного лікування та попередження розповсюдження цієї небезпечної хвороби. Під час обстеження у разі виявлення патології та у разі необхідності лікарі відправляють пацієнтів на дообстеження до профільних медзакладів столиці.
Графік роботи пересувного флюорографа на квітень 2019 року
|
Дата проведення
|
Район
|
Місце проведення
|
Адреса
|
01.04.2019
|
Голосіївський
|
ТМО «ФТИЗІАТРІЯ»
|
вул. Васильківська, 35
|
03.04.2019
|
Дарницький
|
КМТЛ № 1 з ДВ
|
вул. Харківське шосе, 121/3
|
04.04.2019
|
Дніпровський
|
Амбулаторія № 4 КНП ЦПМСД № 4
|
вул. Новаторів, 4
|
05.04.2019
|
Солом’янський
|
Солом’янська РДА
|
просп. Повітрофлотський, 41
|
10.04.2019
|
Голосіївський
|
Амбулаторія № 5
КНП ЦПМСД № 1
|
вул. Заболотного, 48-А
|
11.04.2019
|
Дніпровський
|
Амбулаторія № 6
КНП ЦПМСД № 4
|
вул. Рогозівська, 6
|
12.04.2019
|
Подільський
|
КМПТД № 1
|
вул. Автозаводська, 68
|
15.04.2019
|
Голосіївський
|
ТМО «ФТИЗІАТРІЯ»
|
вул. Васильківська, 35
|
17.04.2019
|
Дарницький
|
КМТЛ № 1 з ДВ
|
вул. Харківське шосе, 121/3
|
24.04.2019
|
Дарницький
|
КМТЛ № 1 з ДВ
|
вул. Харківське шосе, 121/3
|
26.04.2019
|
Подільський
|
КМПТД № 1
|
вул. Автозаводська, 68