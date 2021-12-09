Кияни стали платити більше податків. Які надходження за 11 місяців?

Кияни сплатили на понад 7 млрд грн більше податків, ніж минулоріч

Надходження за 11 місяців поточного року перевищили відповідний показник 2020 року на 26%

Протягом січня–листопада 2021 року платники податків Києва сплатили 35,9 млрд грн податків, зборів та обов'язкових платежів. Надходження за 11 місяців поточного року перевищили відповідний показник 2020 року на 26%, додатково бюджет столиці отримав 7,4 млрд грн. Про це повідомляє Головне управління Державної податкової служби в Києві.

Основними джерелами формування місцевого бюджету у січні–листопаді 2021 року є:

податок на доходи фізичних осіб – 17,95 млрд грн, що більше на 27% або на 3,8 млрд грн ніж за відповідний період минулого року;

єдиний податок – 9,4 млрд грн, що більше на 29% або на 2,9 млрд грн відповідно;

земельний податок та орендна плата – 4,069 млрд грн, що більше на 22% або на 732 млн грн., ніж за січень–листопад 2020 року;

податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – 1,7 млрд грн, що більше на 44% або на 521 млн грн у порівнянні з аналогічним періодом минулого року;

акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів – 823 млн грн, що більше майже у два рази або на 396 млн грн, ніж за відповідний період минулого року 2020 року.

Протягом січня–листопада 2021 року надійшло 50,568 млрд грн єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, що на 22% або на 8,98 млрд грн більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Нагадаємо, влітку Верховна Рада ухвалила законопроєкт про податкову амністію, який дозволить українцям легалізувати свої доходи/статки, отримані з неофіційних джерел. Законом передбачається у період з 1 вересня 2021 року до 1 вересня 2022 року провести одноразове добровільне декларування активів фізичних осіб.