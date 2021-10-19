Скандальний законопроєкт 5600: монобільшість обурена жадібністю мобільних операторів

Гетманцев: «Я чесно скажу, що обурююся тим рівнем лобізму, який вмикають саме мобільні оператори»

У «Слузі народу» обурені наріканнями мобільних операторів на податковий законопроєкт 5600, який збільшує ренту за користування радіочастотним ресурсом на 5%. Про це заявив в інтерв’ю «Главкому» голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

«Я чесно скажу, що обурююся тим рівнем лобізму, який вмикають саме мобільні оператори щодо не підвищення на ці 5%, бо це рішення є абсолютно справедливим», – зазначив Гетманцев.

Нардеп також уточнив, що від 2017 року ренту за частоти ніхто не переглядав.

«Якщо ми не збільшуємо на 5% ренту на радіочастоти, яка обраховується абсолютними величинами, вона автоматично зменшується, бо рента справляється у фіксованій сумі в гривнях. З 2017 року ренту за частоти ніхто не переглядав… Я особисто сьогодні працюю над змінами законодавства, коли ця індексація буде відбуватися щорічно, автоматично, без будь-якого рішення Верховної Ради. Якщо ти маєш сплатити 100 грн. на рік, а щорічна інфляція становить 5%, то очевидно, що наступного року, якщо плату не підвищити пропорційно, ви сплатите 95 грн, тобто менше. Оператори посилаються на меморандум з урядом, який був укладений у 2019 році. Відповідно до цього меморандуму, наша податкова політика має бути послідовною та прогнозованою, і індексація ставок на відсоток інфляції є повною відповідністю меморандуму», – уточнив Гетманцев.

Нагадаємо, мобільні оператори скаржилися, що податковим законопроєктом не скасовуються так звані спектральні коефіцієнти, які застосовуються до рентної плати за радіочастотний ресурс. На думку лідерів ринку, вони втратили актуальність після рефармінгу частот. Плюс 5600 збільшує ренту за користування радіочастотним ресурсом на 5%. Все це, як скаржаться оператори, гальмує ріст галузі.

Рефармінг – процедура перерозподілу радіочастотного ресурсу, яка має прискорити покриття всієї країни мобільним інтернетом у форматі 4G завдяки використанню діапазону частот 900 МГц. Раніше цьому заважало те, що історично частоти у мобільних операторів були розподілені нерівномірно. Після тривалих перемовин у червні 2020 року компанії «Київстар», «Vodafone Україна», «Lifecell» та «Інтертелеком» домовилися про початок рефармінгу.

1 липня Верховна Рада ухвалила в першому читанні урядовий законопроєкт № 5600, яким вносяться зміни до Податкового кодексу України, що передбачають підвищення податків для низки галузей.

Законопроєкт №5600 називають антиолігархічним, ресурсним і навіть законом про податкову справедливість. При цьому крупний бізнес різко протестує проти цього законопроєкту.

Нагадаємо, заступник міністра економіки України Ігор Дядюра звинуватив найбільшого українського мобільного оператора «Київстар» у нав'язуванні платних послуг.