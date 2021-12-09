Міністр фінансів анонсував: влада залізе в кишені українців

Перевірки податківців почнуться з 1 вересня 2022 року

Міністр фінансів Сергій Марченко анонсував, що податківці перевірять всі легальні доходи з 1995 року і якщо їх не вистачатиме для купівлі нерухомості, то людям донарахують податки та штрафи.

«Автоматично податкова перевіряє наявність доходів, сплачених з 1995 року, підсумовує їх, усі доходи, сплачені податки; потім зіставляє суму цих доходів з інформацією про купівлю об'єкта нерухомості та його вартістю», – пояснив механізм міністр фінансів.

Перевірки почнуться з 1 вересня 2022-го, одразу після закінчення року, який відведено на так звану податкову амністію законом про добровільне декларування проти якого протестувала Європейська солідарність та інші опозиційні партії.

Варто нагадати, що президент Зеленський сам активно уникав сплати податків в Україні, використовуючи численні офшори. І досі його дружина Олена Зеленська у декларації на 2020 рік згадує про не закриті три офшорні компанії.