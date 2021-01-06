Минулого року кияни прихистили понад 750 безпритульних тварин

Минулоріч у Києві застосували нові підходи для прилаштування тварин у родини

У Києві за міською програмою прилаштування котів та собак минулого року 753 безпритульні тварини знайшли сім’ї. Про це йдеться в річному звіті комунального підприємства «Київська міська лікарня ветеринарної медицини».

«Прилаштування безпритульних тварин у родини (адопція) залишається одним із головних наших завдань. Цей напрям разом зі стерилізацією допомагає вирішити проблеми безпритульних котів та собак у столиці, врегулювати їх чисельність гуманними методами. На жаль, у 2020-му нам вдалося знайти місця для проживання трохи меншій кількості тварин, ніж у 2019-му. Тоді ми прихистили у родинах киян понад тисячу чотирилапих щасливців. Але, зважаючи на карантин, показник цього року, на мій погляд, дуже непоганий», – повідомила в. о. директорки комунального підприємства Наталія Мазур.

За її словами, минулоріч підприємство застосувало нові підходи для прилаштування тварин у родини. Стартувала програма «Стань моєю родиною», у межах якої відомі особистості долучаються до пошуку домівок для тварин із притулку в Бородянці. На радіостанції Happy radio з’явилася щотижнева рубрика, в ефірі якої ведучі розповідають про вихованців притулку.

У минулому році комунальне підприємство продовжило розвиток системи «Реєстр домашніх тварин». Лише у 2020 році фахівці КП зареєстрували понад 6 тис. тварин, зокрема й безпритульних.

Також вдалося реалізувати чимало партнерських проєктів: з Першою лабораторією МРТ, КАРС «Київська служба порятунку», колегами з Борисполя та Кривого Рогу, ветеринарною клінікою «4 лапи», КОЗЖ «Счастливый берег» тощо.

Звіт комунального підприємства «Київська міська лікарня ветеринарної медицини»

Нагадаємо, 24 грудня 2020 року на пленарному засіданні Київської міської ради депутати затвердили міську цільову програму, яка передбачає здійснення контролю за утриманням домашніх тварин та регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами на 2020-2022 роки.