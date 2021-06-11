Вчені зафіксували рекордне забруднення повітря. Чим це загрожує людству?

Рівень вуглекислого газу в атмосфері досяг максимуму за 4 мільйони років

Попри надії на те, що локдаун зменшить забруднення повітря і дасть відстрочку від кліматичної кризи, нові дані показуються, що цього не сталося. Ба більше, нові вимірювання вуглекислого газу в атмосфері показали, що його концентрація зросла до рекордних рівнів.

Дослідники з Національного управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA) у США повідомили, що в травні 2021 року спостерігався найвищий рівень CO2 з середньою концентрацією 419,13 мільйонних часток (ppm). Новий пік також є найвищим середньомісячним значенням з моменту початку точних атмосферних вимірювань 60 років тому.

Але справжній масштаб катастрофи стає зрозумілим, якщо порівняти ці результати з далеким минулим, коли атмосфера була настільки ж перевантажена CO2, як зараз.

За часів пліоцену, близько 4,1-4,5 мільйона років тому, планета була приблизно на 2-3 градуси теплішою, ніж в доіндустріальний період.

Полярні регіони тоді заросли лісами, а лід, який пізніше утвориться в Антарктиді й Арктиці, був рідкою водою.

Електростанції - одни з найбільших джерел забруднення повітря

Рівень моря тримався на 20 метрів вище, ніж сьогодні.

Вчені побоюються, що до повернення до цих умов залишається всього кілька сотень років, поки нинішні рівні CO2 не встигнуть знову нагріти планету. Однак ще до цього сотні мільйонів кліматичних біженців будуть змушені переселитись до інших регіонів планети через нестерпну спеку та підвищення рівня моря.

Вчені вважають, що скорочення викидів на 30 відсотків протягом шести місяців зможе дати помітний ефект. Але навіть під час пандемії викиди впали лише на 6 відсотків.

В останнє десятиліття спостерігалося найшвидше зростання CO2 в атмосфері, ніж у будь-яке інше десятиліття в історії людства, відзначають експерти. Справа не тільки в тому, що рівні вуглекислого газу високі, а й у тому, що вони стрімко ростуть.

«Якщо ми хочемо уникнути катастрофічної зміни клімату, найвищим пріоритетом має бути скорочення забруднення CO2 до нуля в найкоротші можливі терміни», — попереджують кліматологи.

Джерело: 24 канал