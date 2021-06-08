Стало відомо, коли в Києві стартує купальний сезон

Офіційно ще купальний сезон не стартував, але охочі позасмагати вже на пляжах

Наразі ще прохолодна і вода у Дніпрі, і температура повітря

Нещодавно столична влада визначила, які пляжі Києва є безпечними для відпочинку та купання. Однак офіційно наразі купальний сезон ще не розпочався.

Костянтин Пігуля, директор із розвитку зон рекреації КП «Плесо», у програмі «Київ. NewsRoom» телеканалу «Київ» пояснив, чому в Києві ще не рекомендують купатися.

«Офіційно ще купальний сезон не стартував, адже температура води в Дніпрі на сьогодні +15,5 градусів, а купатися дозволяється у воді, теплішій за +17 градусів. Думаю, наприкінці тижня ми таки зможемо розпочати сезон», – розповів він.

Водночас Пігуля зазначив, що наразі прохолодна й температура повітря, тому охочих відпочити немає. Та попри це, усі дозволені пляжі готові для прийому відпочивальників.

Цікаво, що на кожному пляжі міста є інформаційні стенди, на яких вказано, чи можна купатися в цій зоні. Окрім цього, є й система сповіщення за допомогою спеціальних прапорців: червоних, жовтих та зелених.

«Якщо людина бачить на вишці лайфгарда або флагштоці пляжу зелений прапорець – відпочинок із купанням дозволений. Жовтий – купатися не рекомендовано. Червоний – заборонено купання, але відпочивати на пляжі можна. Пояснення щодо цих позначок теж є на інформаційних стендах із правилами поведінки на воді та на пляжі. Також людина може розпитати будь-яку інформацію в лайфгарда або адміністратора пляжу», – підкреслив Пігуля.

Нагадаємо, у новому сезоні на пляжах міста будуть працювати 120 лайфгардів на 26 рятувальних постах. Усі рятувальні пости підлягають перевірці перед стартом пляжного сезону.

Як повідомлялося, столичне комунальне підприємство «Плесо» активно готує муніципальні пляжі до купального сезону. Однак сезон купання стартує лише, коли температура води підніметься до +18 градусів, а пляжі, після проведення досліджень, отримають паспорти.

Проте, наразі у Дніпрі значно перевищений вміст хімічних речовин і там купатися не рекомендується.