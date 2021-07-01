Киянин – єдиний в Україні склав три ЗНО на 200 балів. Що відомо про хлопця

Денис Кінзерський розповів, як готувався до ЗНО

Випускник київського фізматліцею КНУ ім. Т. Шевченка Денис Кінзерський єдиний на всю Україну склав три тести зовнішнього незалежного оцінювання на 200 балів. Загалом він складав п’ять тестів. З математики, біології та хімії отримав по 200 балів, з української мови – 196 та з англійської – 188.

У коментарі Liga.Life хлопець розповів, що готувався посилено, переважно сам та зі шкільними вчителями. Але трішки й з репетиторами – для узагальнення знань та визначення прогалин.

«Готувався до кожного предмету по-різному. З біологією допомагала шкільна вчителька. Також закінчив онлайн-курси («Розумскул»), щоб бути більш впевненим у своїх результатах, адже з біології широка програма і складно все запам'ятати», – каже юнак.

До хімії також здебільшого готувався сам, іноді допомагала вчителька зі школи. Крім того, дивився онлайн-ресурси та перечитував підручники за попередні роки навчання. Наприкінці було п’ять занять з репетитором. Іноді по сім годин на день витрачав, наприклад, на повторення органічної хімії.

«Також з репетитором трішки готувався і до української мови. Мені потрібна була допомога з висловленням власної думки. На ЗНО це завдання було найскладнішим для мене, адже потребує креативності, а я не такий. Мені треба багато часу, щоб красиво сформувати й описати власну думку, тож одразу писав в чистовик, без чернетки, інакше б не встиг», – розповів Денис.

До математики та англійської практично не готувався. Каже, протягом всього навчання у ліцеї була сильна програма з математики і їх добре навчали, а випускників ще й готували до ЗНО, тож особливо не переживав.

«З математики завдання були легші, ніж зазвичай. Саме тому вдалося отримати 200 балів. На різних давніх тестах завдання справді були набагато складніші. Цього року все було просто», – зазначив випускник.

Практично всі випускники ліцею склали ЗНО з математики на понад 190 балів.

Хлопця дуже розчарували завдання з біології: «Вони були ідентичні з торішніми. Не знаю, як так можна перевірити знання, бо хто хотів, всі попередні тести просто завчив. Я розчарований».

Цього року Денис планує вступати до Інституту високих технологій КНУ імені Тараса Шевченка, але ще не визначився з факультетом: хімії чи біології.

Нині ж отримує вітання від вчителів, рідних та друзів. Каже: батьки пишаються.

Поки може трішки розслабитися та повернутися до улюблених занять: гри на гітарі, шахів та настільного тенісу.

Випускникам наступного року радить вже розпочинати підготовку: передивитися всі програми за попередні роки, визначити прогалини у власних знаннях та пункт за пунктом йти по кожному завданню.

Цього року вперше мають видавати президентську стипендію за високі результати ЗНО (по 10 тис. грн щомісяця). Денис каже, що поки не відомо, чи отримає її, адже щодо цього з ним ще ніхто не зв’язувався, та й документ написаний заплутано.