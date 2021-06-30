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    В Україні стартує іспит з іноземної мови у магістратуру

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    &nbsp;Іспит з англійської мови складатимуть 111 919 учнів - В Україні стартує іспит з іноземної мови у магістратуру
     Іспит з англійської мови складатимуть 111 919 учнів
    Фото: Уніан

    У 2021 всі вступники до магістратури повинні скласти ЄВІ (Єдиний вступний іспит) з іноземної мови

    Сьогодні в Україні випускники складатимуть єдиний вступний іспит з іноземної мови у магістратуру. Головну сесію іспиту проведуть у дві зміни. Про це розповів Український центр оцінювання якості освіти.

    У 2021 році цей іспит складатимуть понад 116 тисяч вступників. Перша зміна стартуватиме о 10:00, друга – о 14:00.

    • Іспит з англійської мови складатимуть 111 919 людей.
    • Іспит з німецької – 4000 випускників.
    • Іспит з іспанської – 171 людина.

    Загалом іспит триватиме 60 хвилин. Кількість завдань – 42. Вони будуть поділені на два блоки: «Читання» та «Використання мови».

    Максимальна кількість балів, яку можна отримати, – 42.

    Вступні випробування проводитимуться у Києві та усіх обласних центрах країни.

    А вже з 1 липня вступники на магістратуру мають зареєструвати електронний кабінет та завантажити туди необхідні документи.

    Які документи потрібні:

    • заповнена заява-анкета з інформацією, необхідною для оформлення екзаменаційного листка;
    • документ, що посвідчує особу;
    • облікова картка платника податків (якщо є);
    • довідка, видана за місцем навчання, щодо планового завершення навчання та отримання диплома в рік вступу (для осіб, які у 2021 закінчують навчання);
    • документ про здобутий ступінь вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень) (для осіб, які завершили навчання в минулих роках);
    • фотокартка для документів (кольорова або чорно-біла) із зображенням, що відповідає досягнутому віку вступника;
    • медичний висновок за формою первинної облікової документації 086-3/о (у разі потреби створення особливих умов для складання ЄВІ/ЄВФФ).

    Раніше Міносвіти оприлюднило дати додаткової сесії ЗНО.

    Всього на ЗНО-2021 зареєструвалося більше 300 тисяч учасників. 25 червня було оприлюднено результати ЗНО-2021 з української мови і літератури, історії України та біології.

    Нагадаємо, освітній омбудсмен пройшов тест ЗНО з математики та був шокований.

    Колишня радниця міністра освіти Іванна Коберник висловила обурення кричущими недоліками цьогорічної системи ЗНО. «Пороговий бал з математики на цьогорічному ЗНО – десять балів. Одні пишуть жах, чому так мало, інші – жах, чому так багато. Ще раз – десять балів з 67 можливих. Поріг не подолали понад 31% випускників, які прийшли складати тест. Жах, пишуть одні, в третини дітей забрали шанс вступити у виш. Жах, пишуть інші, третина дітей після 11 років в школі не можуть виконати найпростіших математичних завдань», – висловилася українська журналістка.

    Тим часом, ЗНО з математики не склали понад 31% учасників тестування, з англійської – понад 10%.

    Теги: ЗНО-2021 освіта мова студенти документи навчання
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    В Україні стартує іспит з іноземної мови у магістратуру