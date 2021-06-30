В Україні стартує іспит з іноземної мови у магістратуру

У 2021 всі вступники до магістратури повинні скласти ЄВІ (Єдиний вступний іспит) з іноземної мови

Сьогодні в Україні випускники складатимуть єдиний вступний іспит з іноземної мови у магістратуру. Головну сесію іспиту проведуть у дві зміни. Про це розповів Український центр оцінювання якості освіти

У 2021 році цей іспит складатимуть понад 116 тисяч вступників. Перша зміна стартуватиме о 10:00, друга – о 14:00.

Іспит з англійської мови складатимуть 111 919 людей.

Іспит з німецької – 4000 випускників.

Іспит з іспанської – 171 людина.

Загалом іспит триватиме 60 хвилин. Кількість завдань – 42. Вони будуть поділені на два блоки: «Читання» та «Використання мови».

Максимальна кількість балів, яку можна отримати, – 42.

Вступні випробування проводитимуться у Києві та усіх обласних центрах країни.

А вже з 1 липня вступники на магістратуру мають зареєструвати електронний кабінет та завантажити туди необхідні документи.

Які документи потрібні:

заповнена заява-анкета з інформацією, необхідною для оформлення екзаменаційного листка;

документ, що посвідчує особу;

облікова картка платника податків (якщо є);

довідка, видана за місцем навчання, щодо планового завершення навчання та отримання диплома в рік вступу (для осіб, які у 2021 закінчують навчання);

документ про здобутий ступінь вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень) (для осіб, які завершили навчання в минулих роках);

фотокартка для документів (кольорова або чорно-біла) із зображенням, що відповідає досягнутому віку вступника;

медичний висновок за формою первинної облікової документації 086-3/о (у разі потреби створення особливих умов для складання ЄВІ/ЄВФФ).

Раніше Міносвіти оприлюднило дати додаткової сесії ЗНО.

Всього на ЗНО-2021 зареєструвалося більше 300 тисяч учасників. 25 червня було оприлюднено результати ЗНО-2021 з української мови і літератури, історії України та біології.

Нагадаємо, освітній омбудсмен пройшов тест ЗНО з математики та був шокований.

Колишня радниця міністра освіти Іванна Коберник висловила обурення кричущими недоліками цьогорічної системи ЗНО. «Пороговий бал з математики на цьогорічному ЗНО – десять балів. Одні пишуть жах, чому так мало, інші – жах, чому так багато. Ще раз – десять балів з 67 можливих. Поріг не подолали понад 31% випускників, які прийшли складати тест. Жах, пишуть одні, в третини дітей забрали шанс вступити у виш. Жах, пишуть інші, третина дітей після 11 років в школі не можуть виконати найпростіших математичних завдань», – висловилася українська журналістка.

Тим часом, ЗНО з математики не склали понад 31% учасників тестування, з англійської – понад 10%.