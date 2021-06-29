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    Міносвіти оприлюднило дати додаткової сесії ЗНО

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    Додаткова сесія ЗНО стартувала 29 червня - Міносвіти оприлюднило дати додаткової сесії ЗНО
    Додаткова сесія ЗНО стартувала 29 червня
    Фото: Уніан

    Взяти участь у тестуванні зможуть ті особи, які з поважних причин не мали можливості взяти участь в основній сесії

    Сьогодні в Україні стартує додаткова сесія зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО). Тестування розпочнеться з хімії. Про це повідомляє пресслужба Міністерства освіти і науки України.

    За інформацією відомства, додаткова сесія ЗНО проходитиме цього року за таким графіком:

    • 29 червня – хімія;
    • 1 липня - англійська мова;
    • 2 липня - німецька мова;
    • 5 липня - іспанська мова;
    • 6 липня - французька мова;
    • 7 липня - математика, математика (завдання рівня стандарту);
    • 8 липня - фізика;
    • 9 липня - українська мова, українська мова і література;
    • 12 липня - історія України;
    • 13 липня - біологія;
    • 14 липня - географія.

    Взяти участь у тестуванні зможуть ті особи, які з поважних причин не мали можливості взяти участь в основній сесії.

    Результати тестування будуть оприлюднені до 23 липня.

    Як зазначають у МОН, абітурієнтам варто мати з собою:

    • 2-3 ручки з чорнилом насиченого чорного кольору;
    • пляшку з питною водою без етикетки;
    • засоби індивідуального захисту, які можна покласти на свій робочий стіл і за потреби скористатися.

    Нагадаємо, що 15 червня завершилася основна сесія ЗНО тестуванням з географії.

    Всього на ЗНО-2021 зареєструвалося більше 300 тисяч учасників. 25 червня було оприлюднено результати ЗНО-2021 з української мови і літератури, історії України та біології.

    Нагадаємо, освітній омбудсмен пройшов тест ЗНО з математики та був шокований.

    Раніше колишня радниця міністра освіти Іванна Коберник висловила обурення кричущими недоліками цьогорічної системи ЗНО. «Пороговий бал з математики на цьогорічному ЗНО – десять балів. Одні пишуть жах, чому так мало, інші – жах, чому так багато. Ще раз – десять балів з 67 можливих. Поріг не подолали понад 31% випускників, які прийшли складати тест. Жах, пишуть одні, в третини дітей забрали шанс вступити у виш. Жах, пишуть інші, третина дітей після 11 років в школі не можуть виконати найпростіших математичних завдань», – висловилася українська журналістка.

    Тим часом, ЗНО з математики не склали понад 31% учасників тестування, з англійської – понад 10%.

    Теги: ЗНО-2021 Міністерство освіти і науки освіта навчання
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    Міносвіти оприлюднило дати додаткової сесії ЗНО