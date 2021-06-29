Міносвіти оприлюднило дати додаткової сесії ЗНО

Взяти участь у тестуванні зможуть ті особи, які з поважних причин не мали можливості взяти участь в основній сесії

Сьогодні в Україні стартує додаткова сесія зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО). Тестування розпочнеться з хімії. Про це повідомляє пресслужба Міністерства освіти і науки України.

За інформацією відомства, додаткова сесія ЗНО проходитиме цього року за таким графіком:

29 червня – хімія;

1 липня - англійська мова;

2 липня - німецька мова;

5 липня - іспанська мова;

6 липня - французька мова;

7 липня - математика, математика (завдання рівня стандарту);

8 липня - фізика;

9 липня - українська мова, українська мова і література;

12 липня - історія України;

13 липня - біологія;

14 липня - географія.

Взяти участь у тестуванні зможуть ті особи, які з поважних причин не мали можливості взяти участь в основній сесії.

Результати тестування будуть оприлюднені до 23 липня.

Як зазначають у МОН, абітурієнтам варто мати з собою:

2-3 ручки з чорнилом насиченого чорного кольору;

пляшку з питною водою без етикетки;

засоби індивідуального захисту, які можна покласти на свій робочий стіл і за потреби скористатися.

Нагадаємо, що 15 червня завершилася основна сесія ЗНО тестуванням з географії.

Всього на ЗНО-2021 зареєструвалося більше 300 тисяч учасників. 25 червня було оприлюднено результати ЗНО-2021 з української мови і літератури, історії України та біології.

Нагадаємо, освітній омбудсмен пройшов тест ЗНО з математики та був шокований.

Раніше колишня радниця міністра освіти Іванна Коберник висловила обурення кричущими недоліками цьогорічної системи ЗНО. «Пороговий бал з математики на цьогорічному ЗНО – десять балів. Одні пишуть жах, чому так мало, інші – жах, чому так багато. Ще раз – десять балів з 67 можливих. Поріг не подолали понад 31% випускників, які прийшли складати тест. Жах, пишуть одні, в третини дітей забрали шанс вступити у виш. Жах, пишуть інші, третина дітей після 11 років в школі не можуть виконати найпростіших математичних завдань», – висловилася українська журналістка.

Тим часом, ЗНО з математики не склали понад 31% учасників тестування, з англійської – понад 10%.