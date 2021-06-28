«Бути розумним стало не модно». Засновник першої приватної школи в Україні пояснив проблеми із ЗНО

На відміну від Заходу, в Україні диплом не гарантує ані знань, ані працевлаштування, тому в школярів і відсутня мотивація гарно вчитися, щоб потім поступити до вишу

Автор власних успішних навальних методик і програм, засновник першої в Україні приватної школи «Гранд» та онлайн-школи «Гранд-Експо» Володимир Співаковський навів п’ять причин незадовільного складання ЗНО українськими випускниками. Освітянин перерахував їх в інтерв'ю порталу Obozrevatel.

Вчитися не немодно

«Не сказав би, що результати смертельні чи зовсім уже незадовільні, адже досягти 100% ККД сьогодні нереально. А з іншого боку — все-таки помітна деградація освіти взагалі, як у математиці, так і в інших науках, оскільки бути розумним стало не модно. Не мріють діти стати винахідниками чи інженерами — у цьому можна переконатися, коли подивитись на їхніх кумирів, ютуберів і тіктокерів, і послухати, про що вони говорять, як говорять».

«Але головна причина: перспектив застосувати свій розум у нашій країні не так уже й багато, а якщо нема місця застосування праці, стирається і мотивація навчатися».

В Україні диплом не гарантує ані знань, ані працевлаштування

«Випускник найкращого економічного вишу не здатен скласти бізнес-план, а до випускника найкращого медичного страшно потрапити на прийом, бо можна не вижити! Навіть брендові університети дають не вельми якісну освіту — ті, куди всі прагнуть потрапити. Ті, через які зараз, напевно, побиваються абітурієнти, котрі не склали математику, і їхні батьки».

«Чому люди готові все життя збирати своїй дитині на Оксфорд або Кембридж? Бо потім вона отримає престижну добре оплачувану роботу. У Франції та Німеччині виші безкоштовні, але підхід такий самий: якщо ти навчаєшся на пілота, після закінчення навчання ти літатимеш, а не працюватимеш офіціантом. Якщо на айштішника — тобі запропонують роботу в провідній профільній компанії, і це означатиме, що ти не помилився, обрав справді брендовий заклад. А в нас можна вивчитися за фахом «міжнародний бізнес» — і прибирати столики в кав’ярні. Диплом навіть модного вишу не гарантує ані знань, ані працевлаштування. Ось про що давно варто задуматися, а не про те, куди бігти подавати апеляцію за результатами ЗНО».

Не навчання онлайн винне, а невміння ним користуватися

«Щодо онлайн-навчання, то стверджувати, що це зло, теж неправильно. Минулого року я зробив те, про що давно мріяв, — створив онлайн-школу. Багато говорити про неї не буду, аби ви не вирішили, що це реклама, суть ось у чому: онлайн-навчання буде працювати, якщо його правильно організувати. Я дуже хвилювався за фізику й хімію: ну як ти хімії в онлайні навчатимеш? Це ж повинно булькати щось у пробірці, кипіти, реагувати… А фізика — як ти онлайн поясниш коливання маятника? Але нічого, знайшли найкращих учителів, зняли цікаві уроки. І ось результат: троє наших учнів виграли олімпіади з хімії! Хоча займалися дистанційно».

«До речі, не треба робити з дистанційної освіти якесь нововведення, що виникло виключно через пандемію. До коронавірусу в нас у країні 65 тисяч дітей навчалися дистанційно: діти артистів, бізнесменів, спортсменів, ті, в кого поблизу немає школи, кому стан здоров’я не дозволяє школу відвідувати… Хіба всі вони — неуки? Ні».

«Онлайн-навчання — складова нашого нинішнього життя, і від цього нема куди подітися. Ним потрібно займатися, вдосконалювати, залучати психологів, медиків, вивчати особливості, правильно будувати графік. А сказати, що бахнув ковід, ми пішли в онлайн — і масово отупіли, тому так погано склали… Копайте глибше. Справа не власне в онлайні, а в невмінні ним користуватися».

«Можливо, хтось і справді не отримав знань, які міг отримати, бо одній дитині потрібен контроль, а інша без «нагляду» займатися не буде. Хтось хоче самостійно вчитися, комусь ліньки розгорнути книжку. Чиїсь батьки постійно поруч, а чиїсь працюють у дві зміни. У когось удома один комп’ютер на п’ятьох. Або в селі, у провінції, взагалі нема інтернету й комп’ютера, і купити нема за що».

Жалюгідна зарплатня в державних школах

«Проблема з учителями – одна з них. Ми в онлайн-школу набирали колектив — перешерстили 500 людей! Ледве відібрали 60 потрібних. А з державними школами зовсім біда, бо на державну вчительську зарплатню піде лише той, хто нікуди більше не зміг піти. Найкращий випускник педвишу — навряд чи. І винен у цьому, знову ж таки, не випускник, не вчитель. І не йому потрібно запитання ставити і висувати претензії».

Пандемія позбавила грошей на репетиторів

«Ще одна причина, і досить важлива: у багатьох батьків просто не було грошей на репетиторів. Криза зжерла всі заощадження в людей, а без репетитора за такого онлайн-навчання, не налагодженого, не продуманого, сирого, за відсутності контролю дуже важко підготуватися до вступу. Особливо коли йдеться про математику. Історію можна прочитати як цікаву книгу. І літературу, звісно. Правила можна вивчити напам’ять. А що робити, скажімо, з геометрією?».

Як вже передавав «Главком», з 300 тис. зареєстрованих 2021 року учасників ЗНО максимально можливі 200 балів з різних предметів набрали пів тисячі випускників загальноосвітніх закладів (шкіл, ліцеїв, гімназій, коледжів, училищ).

Освітній омбудсмен Сергій Горбачов, філолог за освітою, в минулому — журналіст, вчитель та директор школи, пройшов тест ЗНО з математики та був шокований.

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