Погром у столичній піцерії: оголошено підозру трьом дебоширам



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Після бійки дебошири рознесли автомобілем двері піцерії Фото: Київ оперативний

Молодикам загрожує до п'яти років позбавлення волі

Київською місцевою прокуратурою № 2 повідомлено про підозру молодикам, які брали участь у розгромі столичної пі церії на Позняках.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

«Встановлено, що близько опівночі 1 грудня 2019 року група молодиків, відпочиваючи у закладі харчування, розташованому по вул. Срібнокільській у Дарницькому районі столиці, грубо порушували громадський порядок. Молодики висловлювали образи у бік відвідувачів та персоналу, наносили їм удари руками та ногами, трощили меблі», - йдеться в повідомленні.

Співробітники приватної охорони, які прибули на місце події, намагалися вгамувати агресивних чоловіків, проте останні продовжували грубо порушувати громадський порядок та влаштували бійку з охоронцями.

Наостанок дебошири рознесли автомобілем двері піцерії.

За результатами слідчих дій правоохоронцям вдалося встановити трьох учасників цих подій. Ними виявилися місцеві мешканці 1989, 1997 та 1998 року народження. Наразі їм повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 296 КК України (хуліганство).

У разі доведення вини хуліганам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 5 років.

Досудове слідство триває.

Нагадаємо, нічний погром стався у піцерії MisterCat на вулиці Срібнокільській в ніч на 2 грудня 2019 року. У мережі з'явилося відео з місця події.

У результаті сутички між відвідувачами та працівниками піцерії постраждало вісім осіб.