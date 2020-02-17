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    У Києві поліція затримала підозрюваного у вбивстві тещі (фото, відео)

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    Підозрюваного чоловіка заарештовано - У Києві поліція затримала підозрюваного у вбивстві тещі (фото, відео)
    Підозрюваного чоловіка заарештовано
    Фото: Нацполіція

    Під час сварки зять наніс тещі ножові поранення

    До поліції надійшло повідомлення про те, що у підвальному приміщенні будинку на вулиці Харківське шосе виявили труп жінки.

    На місці правоохоронці виявили тіло 68-річної місцевої мешканки з ознаками насильницької смерті, попередньо – від чисельних ножових поранень. 

    Як повідомляєпресслужба поліції Києва, у ході проведення першочергових слідчих дій поліцейські затримали підозрюваного – 46-річного зятя потерпілої. Поліцейські встановили, що напередодні між родичами виникла сварка, під час якої чоловік наніс тещі ножові поранення.

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    У Києві поліція затримала підозрюваного у вбивстві тещі (фото, відео)
    У Києві поліція затримала підозрюваного у вбивстві тещі (фото, відео)
    У Києві поліція затримала підозрюваного у вбивстві тещі (фото, відео)
    У Києві поліція затримала підозрюваного у вбивстві тещі (фото, відео)

    Слідчим відділом Дарницького управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі.

    Затриманому оголошено підозру у скоєнні злочину. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

    Національна поліція України Київ кримінал вбивство жінка чоловік
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