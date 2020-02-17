У Києві поліція затримала підозрюваного у вбивстві тещі (фото, відео)



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Підозрюваного чоловіка заарештовано Фото: Нацполіція

Під час сварки зять наніс тещі ножові поранення

До поліції надійшло повідомлення про те, що у підвальному приміщенні будинку на вулиці Харківське шосе виявили труп жінки.

На місці правоохоронці виявили тіло 68-річної місцевої мешканки з ознаками насильницької смерті, попередньо – від чисельних ножових поранень.

Як повідомляєпресслужба поліції Києва, у ході проведення першочергових слідчих дій поліцейські затримали підозрюваного – 46-річного зятя потерпілої. Поліцейські встановили, що напередодні між родичами виникла сварка, під час якої чоловік наніс тещі ножові поранення.

Слідчим відділом Дарницького управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі.

Затриманому оголошено підозру у скоєнні злочину. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.