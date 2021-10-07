Киянин вирізав 38 м телекомунікаційного кабелю (фото)

Чоловік завдав підприємству збитків на 10 тис. грн

Біля будинку на вулиці Привокзальній у Дарницькому районі Києва правоохоронці затримали чоловіка, який вирізав кабель зв’язку. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Під час несення служби на території Дарницького району наряд патрульної поліції помітив невідомого, який знаходився біля колодязя, де розташовані телекомунікаційні мережеві дроти. При перевірці поліцейські виявили у чоловіка інструменти та обрізаний кабель. Для документування правопорушення правоохоронці викликали слідчо-оперативну групу.

Після проведення першочергових слідчих дій поліцейські встановили, що правопорушник проник у колодязь і за допомогою спеціального інструменту демонтував 38 метрів телефонного кабелю вартістю майже 10 тис. грн.

Правоохоронці затримали зловмисника у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, а кабель та інструменти вилучили як речові докази.

Зловмисником виявився 36-річний киянин, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності за незаконний обіг наркотиків.

Слідчим відділом Дарницького управління поліції за погодженням з окружною прокуратурою фігуранту повідомлено про підозру у скоєнні злочину за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка).

Санкція статті передбачає від трьох до шести років позбавлення волі.

Суд обере підозрюваному запобіжний захід, а правоохоронці проводять перевірку причетності чоловіка до вчинення аналогічних злочинів на території району.

Як повідомлялося, нещодавно на столичній Оболоні киянин викрав телефонний кабель.