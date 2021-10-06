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    Посадовець Дарницької райадміністрації підозрюється у розтраті коштів на ремонті шкіл

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    Начальнику Управління капітального будівництва Дарницької РДА вручили підозру - Посадовець Дарницької райадміністрації підозрюється у розтраті коштів на ремонті шкіл
    Начальнику Управління капітального будівництва Дарницької РДА вручили підозру
    Фото: Київська міська прокуратура

    Збитки громаді оцінюються в близько 150 тис. грн

    Правоохоронці повідомили про підозру начальнику Управління капітального будівництва Дарницької районної у м. Києві державної адміністрації за фактом розтрати чужого майна шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 191 КК України). Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

    Досудовим розслідуванням встановлено, що Дарницькою РДА укладено договори з комерційним підприємством на здійснення ремонту двох навчальних закладів у Дарницькому районі Києва.

    Водночас, достовірно знаючи, що роботи виконано не в повному обсязі, начальник управління капітального будівництва Дарницької РДА підписав акти приймання виконаних робіт та безпідставно перерахував підряднику бюджетні кошти.

    Висновком судово-економічної експертизи встановлено, що внаслідок завищення вартості будівельних робіт територіальній громаді Києва заподіяно збитки на суму близько 150 тис. грн.

    Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу, а також щодо відсторонення його від займаної посади.

    Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

    Як повідомлялося, Подільська окружна прокуратура Києва спільно зі слідчими поліції 5 жовтня провели обшуки в межах розслідування, розпочатого за фактом привласнення коштів столичної громади під час проведення робіт з благоустрою Андріївського узвозу.

    Також 5 жовтня правоохоронці провели обшуки у службових приміщеннях КП «Київтеплоенерго», ПрАТ «Київводоканал», КНП «Консультативно-діагностичний центр» Святошинського району Києва, КП по утриманню зеленних насаджень Святошинського району Києва та підрядних організаціях.

    Теги: прокуратура Київ кримінал гроші
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    Посадовець Дарницької райадміністрації підозрюється у розтраті коштів на ремонті шкіл