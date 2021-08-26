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    Молодик залишив без телефонного зв’язку мешканців Оболоні (фото)

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    Молодик викрав 16 м телефонного кабелю - Молодик залишив без телефонного зв’язку мешканців Оболоні (фото)
    Молодик викрав 16 м телефонного кабелю
    Фото: Нацполіція

    Суд заарештував зловмисника, який уже потрапляв у поле зору правоохоронців за крадіжки

    На столичній Оболоні киянин викрав телефонний кабель. Зловмисника затримано на місці скоєння правопорушення. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    Так, до чергової частини Оболонського управління поліції надійшло повідомлення про викрадення телефонного кабелю на проспекті Героїв Сталінграда. На місце події виїхала слідчо-оперативна група.

    На місці правоохоронці виявили чоловіка з телефонним кабелем у руках. Крім того, у речах зловмисника правоохоронці виявили спеціальні інструменти та пристрої для демонтажу.

    Поліцейські в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України затримали 31-річного киянина, який раніше потрапляв у поле зору правоохоронців за крадіжки та грабежі.

    Як зазначив представник компанії, якій належить технічне обладнання, правопорушник викрав 16 метрів кабелю, чим завдав збитків на суму понад 3 тис. грн.

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    Молодик залишив без телефонного зв’язку мешканців Оболоні (фото)
    Молодик залишив без телефонного зв’язку мешканців Оболоні (фото)
    Молодик залишив без телефонного зв’язку мешканців Оболоні (фото)

    Слідчі Оболонського управління поліції за процесуального керівництва місцевої окружної прокуратури повідомили фігуранту про підозру у скоєнні злочину за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.

    Суд обрав чоловіку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

    Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі.

    Теги: Національна поліція України Київ кримінал пограбування злочин
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    Молодик залишив без телефонного зв’язку мешканців Оболоні (фото)