Киянин знімав металеві пластини з білбордів і здавав на металобрухт
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Розсилка
Чоловік за допомогою спеціальних інструментів знімав алюмінієві пластини з рекламних щитів
Зловмисник упродовж місяця тричі викрадав металеві пластини з рекламних щитів, розташованих у Святошинському районі міста.
У кожному випадку слідчо-оперативна група територіального управління поліції документувала подію. Невдовзі під час розшукових заходів поліцейські встановили правопорушника, який причетний до крадіжок, повідомляє прес-служба поліції Києва.
Поліцейські з’ясували, що чоловік за допомогою спеціальних інструментів знімав алюмінієві пластини з рекламних білбордів та здавав їх до пункту прийому металобрухту.
Зловмисника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився 29-річний раніше судимий місцевий житель. Правоохоронці встановили його причетність до трьох аналогічних епізодів на території міста.
Слідчим відділом Святошинського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі до п’яти років.