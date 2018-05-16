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    Киянин знімав металеві пластини з білбордів і здавав на металобрухт

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    З рекламного щита викрадено металеві пластини
    З рекламного щита викрадено металеві пластини

    Чоловік за допомогою спеціальних інструментів знімав алюмінієві пластини з рекламних щитів

    Зловмисник упродовж місяця тричі викрадав металеві пластини з рекламних щитів, розташованих у Святошинському районі міста.

    У кожному випадку слідчо-оперативна група територіального управління поліції документувала подію. Невдовзі під час розшукових заходів поліцейські встановили правопорушника, який причетний до крадіжок, повідомляє прес-служба поліції Києва.

    Поліцейські з’ясували, що чоловік за допомогою спеціальних інструментів знімав алюмінієві пластини з рекламних білбордів та здавав їх до пункту прийому металобрухту.

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    Киянин знімав металеві пластини з білбордів і здавав на металобрухт
    Киянин знімав металеві пластини з білбордів і здавав на металобрухт
    Киянин знімав металеві пластини з білбордів і здавав на металобрухт

    Зловмисника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився 29-річний раніше судимий місцевий житель. Правоохоронці встановили його причетність до трьох аналогічних епізодів на території міста.

    Слідчим відділом Святошинського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі до п’яти років.

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