Україна посилює відповідальність за знущання з тварин: Зеленський підписав закон

В Україні з'явився закон, який захистить тварин від насильства

Президент Володимир Зеленський сьогодні підписав закон про впровадження в Україні стандартів ЄС щодо гуманного ставлення до тварин. Про це йдеться на сайті Верховної Ради. Там зазначено, що закон №2351 повернули до парламенту з підписом глави держави.

Документ, серед іншого, передбачає впровадження низки директив Європейського Союзу щодо захисту тварин від жорстокого поводження, пов’язаних із Європейською конвенцією про захист домашніх тварин (її Україна ратифікувала у 2013 році).

Підписаний документ забороняє:

застосування евтаназії для регулювання чисельності безпритульних тварин;

контрабанду диких тварин;

фотопослуги з дикими тваринами;

пропаганду жорстокого поводження з тваринами;

бити, вбивати, труїти і калічити безпритульних тварин;

жебракувати з тваринами;

утримання диких великих тварин в закладах громадського харчування та інших непристосованих для цього місцях;

замуровування тварин у підвальних приміщеннях;

залишати тварин в салоні автомобілю при температурі повітря понад +20 або нижчій -5 градусів.

Закон посилює:

заходи для боротьби за браконьєрством;

права місцевих рад з питань захисту тварин від жорстокого поводження.

Документ також вдосконалює правила поводження з тваринами в сільському господарстві.

Водночас підписаний президентом закон запроваджує:

адмінвідповідальність за жорстоке поводження з тваринами з 16 років ;

; кримінальну відповідальність за жорстоке поводження з тваринами з 14 років ;

; можливість тимчасового вилучення тварин поліцією;

конфіскацію тварин у випадках жорсткого поводження;

позбавлення права утримувати тварин протягом 5 років;

обовязкове проведення експертизи для встановлення причин смерті тварини.

Після того, як президент підписав цей закон, його мають опублікувати. Документ набере чинності на наступний день після публікації, але діяти почне тільки через 3 місяці.