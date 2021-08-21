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    Міжнародний день безпритульних тварин. Рятувальники показали зворушливі фото

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    Рятувальники сподіваються привернути увагу до долі безпритульних тварин - Міжнародний день безпритульних тварин. Рятувальники показали зворушливі фото
    Рятувальники сподіваються привернути увагу до долі безпритульних тварин
    Фото: ГУ ДСНС Дніпропетровщини

    Міжнародний день захисту безпритульних тварин щороку припадає на третю суботу серпня, його відзначають у понад 150 країнах на шести континентах

    21 серпня у цьому році відзначають Міжнародний день безпритульних тварин. Схоже свято відзначають також 4 квітня.

    Напередодні Всесвітнього дня безпритульних тварин представники ДСНС Дніпропетровщини завітали до однієї з ветеринарних клінік обласного центру, в якій на перетримці перебуває багато тваринок, які покинуті або взагалі з народження бездомні. В клініці також багато чотирилапих, які є жертвами тиранії людей. Про це повідомила пресслужба ГУ ДСНС Дніпропетровщини у Facebook.

    Надзвичайники надали клініці корми для тварин. Вони сподіваються на те, що є небайдужі люди, які подарують шанс на щасливе життя безхатченкам із притулку. Адже від цих тварин всі отримають вдячності та відданості, яку годі чекати.

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    Міжнародний день безпритульних тварин. Рятувальники показали зворушливі фото
    Міжнародний день безпритульних тварин. Рятувальники показали зворушливі фото
    Міжнародний день безпритульних тварин. Рятувальники показали зворушливі фото
    Міжнародний день безпритульних тварин. Рятувальники показали зворушливі фото
    Міжнародний день безпритульних тварин. Рятувальники показали зворушливі фото
    Міжнародний день безпритульних тварин. Рятувальники показали зворушливі фото
    Міжнародний день безпритульних тварин. Рятувальники показали зворушливі фото
    Міжнародний день безпритульних тварин. Рятувальники показали зворушливі фото
    Фото: ГУ ДСНС Дніпропетровщини

    День безпритульних тварин був започаткований в 1992 році за ініціативи Міжнародного товариства з прав тварин (International Society for Animal Rights, ISAR) та за підтримки багатьох зоозахисних організацій.

    Його мета – привернути увагу суспільства до проблеми безпритульних тварин та донести максимальній кількості людей інформацію про трагічну долю тварин, що опинилися на вулиці.

    Вважається, що близько 75% безпритульних тварин – це покинуті господарями домашні улюбленці. Такі тварини, опинившись на вулиці і залишившись без піклування людини, приречені на голод і загибель.

    Нагадаємо, в Україні з'явився закон, який захистить тварин від насильства.

    Президент Володимир Зеленський підписав закон про впровадження в Україні стандартів ЄС щодо гуманного ставлення до тварин.

    Документ, серед іншого, передбачає впровадження низки директив Європейського Союзу щодо захисту тварин від жорстокого поводження, пов’язаних із Європейською конвенцією про захист домашніх тварин (її Україна ратифікувала у 2013 році).

    Також, у Вінниці організовували благодійну акцію на підтримку безпритульних тварин «ХвістФест».

    Песиків та котів на виставку принесли як і волонтери, так і вінничани, котрі прочитали про даний захід у соціальних мережах.

    Теги: ДСНС закон тварини піклування
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    Міжнародний день безпритульних тварин. Рятувальники показали зворушливі фото