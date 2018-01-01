Кличко прискорює створення Київської агломерації

«Щодня майже півмільйона людей з навколишніх міст і селищ столиці приїздять в Київ на роботу»

Мер Києва Віталій Кличко під час виступу на засіданні Київради заявив, що Київрада повинна прискорити вирішення питання щодо створення Київської агломерації. Кличко зауважив, що питання про створення Київської агломерації назріло давно і потребує оптимального розв’язання. Також він нагадав, що кожного дня майже півмільйона людей з



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Фото: Станіслав Груздєв Віталій Кличко

«Щодня майже півмільйона людей з навколишніх міст і селищ столиці приїздять в Київ на роботу»

Мер Києва Віталій Кличко під час виступу на засіданні Київради заявив, що Київрада повинна прискорити вирішення питання щодо створення Київської агломерації.

Кличко зауважив, що питання про створення Київської агломерації назріло давно і потребує оптимального розв’язання.

Також він нагадав, що кожного дня майже півмільйона людей з навколишніх міст і селищ столиці приїздять в Київ на роботу і користуються інфраструктурою столиці та закладами соціальної сфери.

«Необхідно розробити статут Асоціації міст, селищ, сіл та населених пунктів, що розташовані навколо Києва. Та далі рухатися в питанні створення агломерації. Ефект від цього буде всім. Не тільки столиці. Адже разом ми сильніші і більше можемо зробити», — сказав мер Києва.

Раніше повідомлялося, що столична влада планує протягом трьох років побудувати та ввести в експлуатацію дві нові станції метрополітену – «Проспект Правди» і «Мостицька».