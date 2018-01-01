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    Обіцяного три роки чекають: Кличко розповів, коли кияни будуть їздити на метро на Виноградар

    «Протягом трьох років ми плануємо побудувати та ввести в експлуатацію дві нових станції метро на Виноградар»
    Столична влада планує протягом трьох років  побудувати та ввести в експлуатацію дві нових станції метрополітену – «Проспект Правди» і «Мостицька». Про це заявив мер Києва Віталій Кличко, підбиваючи підсумки роботи міської влади за минулий рік та окреслюючи її плани на 2018-й під час виступу на сесії Київради,
    • Сьогодні, 11:42
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    «Протягом трьох років ми плануємо побудувати та ввести в експлуатацію дві нових станції метро на Виноградар»

    Столична влада планує протягом трьох років  побудувати та ввести в експлуатацію дві нових станції метрополітену – «Проспект Правди» і «Мостицька».
    Про це заявив мер Києва Віталій Кличко, підбиваючи підсумки роботи міської влади за минулий рік та окреслюючи її плани на 2018-й під час виступу на сесії Київради, повідомляє «Главком».

    За його словами, серед основних завдань також добудова Подільсько-Воскресенського мосту, який є важливою частиною проекту з будівництва метро на Троєщину.

    Окрім цього в столиці розпочнуть проект з будівництва пішохідного мосту, який з’єднає дві туристичні зони - Володимирську гірку та Арку дружби народів.

    Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що на сьогоднішньому засіданні Київрада розгляне низку важливих питань для столиці.

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