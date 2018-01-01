Обіцяного три роки чекають: Кличко розповів, коли кияни будуть їздити на метро на Виноградар

«Протягом трьох років ми плануємо побудувати та ввести в експлуатацію дві нових станції метро на Виноградар»

Столична влада планує протягом трьох років побудувати та ввести в експлуатацію дві нових станції метрополітену – «Проспект Правди» і «Мостицька». Про це заявив мер Києва Віталій Кличко, підбиваючи підсумки роботи міської влади за минулий рік та окреслюючи її плани на 2018-й під час виступу на сесії Київради,



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«Протягом трьох років ми плануємо побудувати та ввести в експлуатацію дві нових станції метро на Виноградар»

Столична влада планує протягом трьох років побудувати та ввести в експлуатацію дві нових станції метрополітену – «Проспект Правди» і «Мостицька».

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко, підбиваючи підсумки роботи міської влади за минулий рік та окреслюючи її плани на 2018-й під час виступу на сесії Київради, повідомляє «Главком».