Кличко їде в Німеччину на форум з питань зовнішньої торгівлі



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Мер Києва Віталій Кличко виступить на форумі у Німеччині

Х форум з питань зовнішньої торгівлі землі Північний Рейн-Вестфалія відвідають близько 1000 учасників

Мер Києва Віталій Кличко виступить на Х форумі з питань зовнішньої торгівлі землі Північний Рейн-Вестфалія, який відбудеться 20 вересня у німецькому місті Аахен. Про це повідомляє прес-служба київського міського голови.

Найбільший захід у галузі зовнішньої торгівлі землі Північний Рейн-Вестфалія, що цього року збереться вдесяте, відвідають близько 1000 учасників, серед яких представники понад 50 промислово-торговельних палат Німеччини, провідних німецьких компаній, що здійснюють зовнішньоторговельну діяльність, експерти.

Цьогорічною темою форуму є «Світова торгівля в умовах глобальних змін». Відбудуться панельні дискусії та семінари «Митниця 4.0», «Quo Vadis, бізнес Китаю?», «Brexit: зворотній відлік» та інші.

Як повідомлялося, 18 вересня мер Києва Віталій Кличко провів огляд нового корпуса дошкільного навчального закладу №486 у Подільському районі, який з літа вже приймає дітей.