Кличко: Київрада вперше проводить онлайн-засідання

Мер Києва закликав усіх депутатів підтримати рішення щодо розширення пільг та преференцій для малого та середнього бізнесу столиці

Сьогодні Київрада вперше проводить онлайн-засідання. Це задля вирішення важливих питань протидії пандемії та підтримки бізнесу. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час відкриття пленарного засідання.

«Сьогодні ми вперше проводимо засідання Київради онлайн. Призначене на 8 квітня засідання ми вирішили не переносити, бо маємо ухвалити кілька важливих рішень. І, оскільки через суворі обмеження не можемо зібратися фізично всі в залі, будемо працювати в нових реаліях за допомогою електронних засобів», – сказав Кличко.

Він зауважив, що у сесійній залі знаходиться він із секретарем Володимиром Бондаренком і технічна служба. А депутати приєдналися і зареєструвалися за допомогою електронної платформи. Юристи контролюють дотримання і законність процедур.

«У нас кілька питань – важливих і невідкладних для міста та киян в умовах боротьби з пандемією. Це, зокрема: звернення до уряду та Міністерства охорони здоров’я щодо використання медичної бази відомчих лікарень, розташованих у столиці, для лікування хворих на коронавірус киян, – зазначив мер. – Бо я неодноразово звертався, закликав, пояснював урядовцям критичність цього питання. Але киян ігнорують і нехтують інтересами мешканців столиці. Я вважаю таку позицію Кабміну, МОЗ неприйнятною в умовах такої складної ситуації із захворюваністю в Києві і в Україні загалом», – наголосив Віталій Кличко.

Також мер Києва закликав усіх депутатів підтримати рішення щодо розширення пільг та преференцій для малого та середнього бізнесу столиці. «Ми ще минулого року, на початку пандемії, надали чимало пільг підприємцям. Розуміючи, що бюджет міста недоотримає великі кошти. Але ми розуміємо і те, як сьогодні складно бізнесу, як складно всім людям, хто втратив доходи, хто втратив роботу. Тому столиця продовжить підтримувати малий і середній бізнес та запроваджувати нові пільги», – наголосив Віталій Кличко.

Тим часом, у Києві скоро запрацюють перші автомобілі нової служби «Соціальне таксі для осіб з інвалідністю». Вони зʼявляться на маршрутах вже у травні. Як повідомила заступниця голови Київської міськдержадміністрації Марина Хонда, запуск нової соціальної послуги знаходиться на завершальному етапі.