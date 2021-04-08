Киянин зарізав через ревнощі знайомого своєї дружини

Між чоловіками відбулась бійка, у результаті якої господар схопив ніж та вдарив опонента у груди

Потерпіла встигла покликати на допомогу сусідів, а зловмисник утік

Київські правоохоронці затримали киянина, який через ревнощі вбив знайомого дружини.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

До поліції Києва надійшло повідомлення від місцевих мешканців про те, що на вулиці Дніпроводській у сусідній квартирі ножем поранено чоловіка.

Згодом було встановлено, що коли чоловік повернувся додому – застав свою дружину з іншим.

«Між чоловіками відбулась бійка, у результаті якої господар схопив ніж та вдарив опонента у груди. Жінка намагалась втрутитись та розборонити їх, але зловмисник також її поранив. Потерпіла встигла покликати на допомогу сусідів, а зловмисник утік», – розповіли у поліції.

Лікарі швидкої медичної допомоги констатували смерть 39-річного киянина та госпіталізували господарку квартири.

Чоловіка, 1962 року народження, затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За даним фактом слідчим відділом Оболонського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо повідомлення фігуранту про підозру у вчинені злочину та обрання йому запобіжного заходу. За скоєне зловмиснику загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Тим часом, в Одесі під час сварки за столом зловмисник накинувся на потерпілу з кулаками, а потім схопив за горло та задушив. Кілька годин чоловік вигадував, як відвести від себе підозру, і, врешті, звернувся до поліції з заявою: жінка померла уві сні, а садна на її тілі – результат його спроби реанімувати небіжчицю. Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.