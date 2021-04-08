  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Киянин зарізав через ревнощі знайомого своєї дружини

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Між чоловіками відбулась бійка, у результаті якої господар схопив ніж та вдарив опонента у груди - Киянин зарізав через ревнощі знайомого своєї дружини
    Між чоловіками відбулась бійка, у результаті якої господар схопив ніж та вдарив опонента у груди
    фото: поліція Києва

    Потерпіла встигла покликати на допомогу сусідів, а зловмисник утік

    Київські правоохоронці затримали киянина, який через ревнощі вбив знайомого дружини.

    Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

    До поліції Києва надійшло повідомлення від місцевих мешканців про те, що на вулиці Дніпроводській у сусідній квартирі ножем поранено чоловіка.

    Згодом було встановлено, що коли чоловік повернувся додому – застав свою дружину з іншим.

    «Між чоловіками відбулась бійка, у результаті якої господар схопив ніж та вдарив опонента у груди. Жінка намагалась втрутитись та розборонити їх, але зловмисник також її поранив. Потерпіла встигла покликати на допомогу сусідів, а зловмисник утік», – розповіли у поліції.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    Киянин зарізав через ревнощі знайомого своєї дружини
    Киянин зарізав через ревнощі знайомого своєї дружини

    Лікарі швидкої медичної допомоги констатували смерть 39-річного киянина та госпіталізували господарку квартири.

    Чоловіка, 1962 року народження, затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

    За даним фактом слідчим відділом Оболонського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо повідомлення фігуранту про підозру у вчинені злочину та обрання йому запобіжного заходу. За скоєне зловмиснику загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

    Тим часом, в Одесі під час сварки за столом зловмисник накинувся на потерпілу з кулаками, а потім схопив за горло та задушив. Кілька годин чоловік вигадував, як відвести від себе підозру, і, врешті, звернувся до поліції з заявою: жінка померла уві сні, а садна на її тілі – результат його спроби реанімувати небіжчицю. Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.

    Теги: Київ вбивство смерть поліція жінка
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies