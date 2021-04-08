Локдаун у Києві: містяни створили спільноту транспортної взаємодопомоги

Не всі задоволені створенням такої спільноти і готують донос в СБУ

Мешканці Києва на період транспортного локдауну створили спільноту і соціальній мережі «Підвези сусіда», аби допомогти усім, хто не може доїхати на роботу без спецперепустки на громадський транспорт

Про це повідомляє один з ініціаторів створення спільноти Юрій Воскобойник на сторінці у Facebook. «За трішки більше доби до групи долучилося більше 2300 киян. Чесно кажучи, я очікував максимум 400-500 людей. Групу ми створили для координації киян та допомоги людям з критичних сфер вчасно добиратися до роботи. Насамперед це медичні працівники, адже вже декілька днів вони не можуть отримати перепустки», – написав він.

Юрій Воскобойник зазначає, що не всі задоволені створенням такої спільноти.

«Дехто нашу ініціативу зі створенням Viber-спільноти сприймає негативно і вже пішов готувати донос на мене в СБУ. Ми лише майданчик. Ми не служба таксі. Ми не контролюємо, хто та скільки бере людей. Кожен учасник спільноти несе самостійну відповідальність. Ми лише закликаємо використовувати захисні маски та санітайзери», – зазначив він.

Чоловік додав, що приватне авто, яке підвозить кількох попутників на день, безпечніше, ніж таксі, у салоні якого в день бувають сотні пасажирів.

Станом на ранок 8 квітня у спільноті вже 2919 учасників. Водії активно залишають свої пропозиції щодо поїздок і пишуть, скількох людей можуть підвезти.

Тим часом, у Києві скоро запрацюють перші автомобілі нової служби «Соціальне таксі для осіб з інвалідністю». Вони зʼявляться на маршрутах вже у травні. Як повідомила заступниця голови Київської міськдержадміністрації Марина Хонда, запуск нової соціальної послуги знаходиться на завершальному етапі.