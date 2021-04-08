  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Локдаун у Києві: містяни створили спільноту транспортної взаємодопомоги

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    За добу&nbsp;до групи долучилося більше 2300 киян - Локдаун у Києві: містяни створили спільноту транспортної взаємодопомоги
    За добу до групи долучилося більше 2300 киян
    фото: Соцмережі

    Не всі задоволені створенням такої спільноти і готують донос в СБУ

    Мешканці Києва на період транспортного локдауну створили спільноту і соціальній мережі «Підвези сусіда», аби допомогти усім, хто не може доїхати на роботу без спецперепустки на громадський транспорт

    Про це повідомляє один з ініціаторів створення спільноти Юрій Воскобойник на сторінці у Facebook. «За трішки більше доби до групи долучилося більше 2300 киян. Чесно кажучи, я очікував максимум 400-500 людей. Групу ми створили для координації киян та допомоги людям з критичних сфер вчасно добиратися до роботи. Насамперед це медичні працівники, адже вже декілька днів вони не можуть отримати перепустки», – написав він.

    Юрій Воскобойник зазначає, що не всі задоволені створенням такої спільноти.

    «Дехто нашу ініціативу зі створенням Viber-спільноти сприймає негативно і вже пішов готувати донос на мене в СБУ. Ми лише майданчик. Ми не служба таксі. Ми не контролюємо, хто та скільки бере людей. Кожен учасник спільноти несе самостійну відповідальність. Ми лише закликаємо використовувати захисні маски та санітайзери», – зазначив він.

    Чоловік додав, що приватне авто, яке підвозить кількох попутників на день, безпечніше, ніж таксі, у салоні якого в день бувають сотні пасажирів.

    Станом на ранок 8 квітня у спільноті вже 2919 учасників. Водії активно залишають свої пропозиції щодо поїздок і пишуть, скількох людей можуть підвезти.

    Тим часом, у Києві скоро запрацюють перші автомобілі нової служби «Соціальне таксі для осіб з інвалідністю». Вони зʼявляться на маршрутах вже у травні. Як повідомила заступниця голови Київської міськдержадміністрації Марина Хонда, запуск нової соціальної послуги знаходиться на завершальному етапі.

    Теги: таксі Київ громадський транспорт Facebook карантин транспорт коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies