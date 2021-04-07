Стало відомо, коли у Києві запрацює «соціальне таксі»

Перші автомобілі вийдуть на маршрути вже в травні

Перші автомобілі нової служби «Соціальне таксі для осіб з інвалідністю» зʼявляться на маршрутах вже у травні. Як повідомила заступниця голови Київської міськдержадміністрації Марина Хонда, запуск нової соціальної послуги знаходиться на завершальному етапі.

«Коли ми запланували створення цієї послуги, то зіткнулися з проблемою – відсутністю нормативних актів, які б її регулювали. Минулого року ми запустили послугу в пілотному режимі і паралельно почали розробляти порядок її надання. «Пілот» проявив себе добре та вказав на недоліки. Але затвердження порядку – це бюрократичний механізм, який потребував досить багато часу. Проте він вже зареєстрований в органах юстиції. Тобто Київ – перший в Україні розробив та зареєстрував цю соціальну послугу», – зазначила Марина Хонда.

Вона також додала, що подачу пропозицій на конкурс уже завершено. Після оголошення переможця, він почне підготовку до виходу на маршрут. Орієнтовний період виходу на маршрути: кінець квітня – початок травня.

Заступниця голови КМДА також зазначила, що спершу на вулиці вийде близько 20 спеціально-обладнаних машин. Поступово їх кількість буде збільшуватися.

Раніше повідомлялось про запуск у Києві пілотного проєкту соціального таксі для перевезення дітей з інвалідністю до реабілітаційних центрів, медичних шкіл, спеціальних навчальних закладів.