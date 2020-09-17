Рятуйте, я з України! Чому Кернес та інші політики лікуються у «Шаріте»?

До Німеччини харківський мер прилетів тим самим літаком, який перевозив російського опозиціонера Навального

У критичних випадках вони воліють не мати справу з вітчизняною медициною

У ніч на 17 вересня міського голову Харкова Геннадія Кернеса літаком з Харкова доставили до знаменитої берлінської клініки Charité («Шаріте»). Він з діагнозом Сovid-19 перебуває у важкому стані, але при свідомості. Про це повідомив речник Харківської міськради Юрій Сидоренко. До шпиталізації Кернес проходив лікування у Харкові, але з огляду на погіршення стану він вирішив рятуватися закордоном. Цікаво, що до Берліна мер прилетів тим самим літаком, який перевозив до цієї ж клініки з Омська російського опозиціонера Олексія Навального.

За даними сайту НАЗК, 16 вересня Кернес здійнив видатки на загальну суму 5,86 млн грн. Кошти були витрачені на переліт та медичні послуги, ймовірно до Німеччини.





Геннадій Кернес прилетів з Харкова до Берліна тим же літаком Bombardier Challenger 604, який доставив до Німеччини Олексія Навального з Омська

Лікування у німецьких та австрійських лікарнях – звична практика для заможних людей з колишнього СРСР. Віктор Янукович у часи свого президенства не довіряв себе навіть найкращим українським лікарям. Він регулярно проводив так звані медичні check up у одній з елітних клінік у Мюнхені. За ним туди ж потягнулись всі його соратники. Моду на німецькі клініки впливові українці перейняли у багатих росіян, які також у критичних випадках воліють не мати справу зі своєю медициною. Але, як показує досвід, не завжди гроші та вплив можуть зарадити ситуації. Так, наприкінці минулого року колишній мер Москви віддав богу душу саме у престижній мюнхенські лікарні. Він не вижив після планової операції.

Широко відомою назва «Шаріте» серед українців стала тоді, коли там проходила лікування політична бранка Януковича Юлія Тимошенко. Кардіологи цієї клініки свого часу спостерігали за Борисом Єльциним, там обстежувалися Михайло Горбачов і Едуард Шеварднадзе.

Чим приваблює саме ця клініка багатіїв з колишнього СРСР? І чому українські високопосадовці їдуть лікуватися закордон, а не користаються вітчизняною медициною, про реформу якої звітує кожен черговий уряд?

Що таке Charité?

Charité перекладається з французької як любов до ближнього, милосердя. Університетська клініка Charité – найбільший у Європі медичний комплекс, будівлі якого розташовані у чотирьох районах Берліна. Charité була заснована у 1710 році як протичумний шпиталь. З часом сфера діяльності розширилася, сьогодні у лікарні надають як консультативну, так і стаціонарну допомогу: від педіатрії до складних операцій на серці. «Наймодніша» хвороба 2020 року – Covid-19 – також не залишилась поза увагою цього медичного закладу.

Геннадій Кернес лікується від коронавірусної хвороби у Німеччині

У клініці Charité працювали 11 нобелівських лауреатів, це більше половини від усіх німецьких лауреатів знаменитої премії у сфері фізіології і медицини.

Клініка співпрацює з такими відомим навчальними закладами як Берлінський медуніверситет імені Гумбольдта і Вільний університет Берліна. Charité має статус академічного закладу. Це означає, що у ній спільно з університетами проводяться наукові дослідження. Серед сумних сторінок біографії клініки – дослідження на людях у часи нацистів у минулому столітті.

У медичному комплексі включно з дочірніми компаніями працюють більше 17 тисяч співробітників. Щорічний дохід клініки складає до 2 млрд євро. Журнал Newsweek і Data Portal Statista ставлять берлінську клініку у п’ятірку найкращих у світі.

Скільки коштує прийом?

Потрапити до лікарні доволі просто навіть без спеціального направлення. Достатньо надати в електронному вигляді максимально повну інформацію про хворого, включно з документами, які засвідчують його особу. Медичний діагноз має бути написаний англійською, або німецькою мовами. Лист до клініки з проханням про лікування можна написати і російською. Клініка добре знає, як стати ближчою до її багатої клієнтури.

На веб-сторінці Charité є спеціальний розділ для іноземних пацієнтів російською мовою через велику популярність клініки у клієнтів колишнього СРСР. За даними джерел «Главкома», у цьому медзакладі є навіть відділення, де працює переважно російськомовний персонал.

Вартість лікування залежатиме від хвороби, її складності та стану пацієнта, пояснили «Главкому» у клініці. «Якщо я вам скажу вартість у 30-40 тисяч євро – я можу помилитися. Точну вартість за лікування може сказати лише професор після ознайомлення з діагнозом, який ви надішлете», – повідомила російською мовою оператор у клініці. У відкритих джерелах можна знайти інформацію про те, що доба перебування у стаціонарі лікарні може доходити до 4,5 тис. євро. При цьому офіційні джерела свідчать: що середній час перебування пацієнта у стаціонарі у цьому берлінському медзакладі – 5-6 днів. Це означає, що вартість лише тижневого лікування може складати до 40 тис. євро. Всього щорічно стаціонарне і амбулаторне лікування у клініці отримують близько 800 тис. пацієнтів, з яких близько 130 тис. отримують стаціонарне лікування

Окрім суто медичних послуг Charité надає і послуги перевезення, повідомили у клініці. Цим займається спеціальний відділ, який може навіть посприяти у замовленні чартерного авіарейсу. «На початку цього тижня до нас надійшов подібний запит на перевезення пацієнта з Москви. Зараз ідуть переговори про те, як доставити пацієнта приватним літаком», – розповіли у клініці. Проте вартість послуг не уточнюють.

Особливі пацієнти

У 2011 році у клініці прооперували коліно канцлерки Німеччини Ангели Меркель. Президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмайер у цьому закладі став донором нирки для своєї дружини.

У 2014 році до клініки після 2,5 років ув’язнення приїхала Юлія Тимошенко. Їй поставили діагноз «зсув міжхребетних дисків». На той час лідерка української опозиції пересувалася на інвалідному візку або за допомогою ролатора (ходунків на колесах). Після завершення лікування Тимошенко змогла ходити самостійно, спираючись на милицю. У 2012 році лікарі цієї ж клініки консультували екс-прем’єрку, яка в неволі лікувала спину в Україні.

У німецькій клініці лікував серце Борис Єльцин. Там проходив лікування і майбутній президент Грузії, на той час ще міністр закордонних справ СРСР Едуард Шеварднадзе.

Відома німецька клініка і тим, що у ній відновлювали здоров’я російські опозиціонери. До останнього випадку з отруєнням Олексія Навального лікарі мали діло ще з декількома прикладів отруєнь. Так, у 2010 році в крові опозиціонерів Віктора і Марини Калашникових виявили ртуть, вміст якої перевищував норму у 25 разів. Віктор Калашников – колишній співробітник КДБ і військовий експерт, який критикував Путіна. Своє отруєння пов’язував саме з критикою у ЗМІ російського лідера. У 2018 році до клініки потрапив з отруєнням засновник відомого видання «Медіазона» Петро Верзілов. Він почав втрачати зір і мову. Німецькі лікарі констатували отруєння, але на відміну випадку з Навальним, встановити отруту не змогли. Відомо також, що у цій клініці в 2011 році лікували після ДТП губернатора Свердловської області Олександра Мішаріна.

Німецька клініка Charité

Чому не Феофанія?

Чому відомі і заможні українці обирають лікування закордоном? Відома лікарка, народний депутат 7 скликання Ольга Богомолець в коментарі «Главкому» чітко пояснює причину: в Україні відсутня відповідальність за лікарську помилку. Богомолець свого часу стажувалася у Charité, вона була особистою лікаркою кандидата у президенти України, а потім і глави держави Віктора Ющенка, якого отруїли під час президентської виборчої кампанії 2004 року. Ющенко теж лікувався у Європі. Тоді його рятували в австрійській клініці «Рудольфінерхаус». За словами Богомолець, в Україні також бракує інфекціоністів і це є неприйнятним, коли допомогу хворим з коронавірусною інфекцією надають непрофільні лікарі. «Дуже легко зараз списати на Covid-19 причину смерті людини… Без потужної служби діагностики і встановлення причин смерті неможливо зробити роботу над помилками», – каже Богомолець.

Нагадаємо, в інтерв’ю «Главкому» президент Асоціації патологоанатомів України Сергій Гичка визнав, що в Україні майже не проводяться розтини хворих з коронавірусною інфекцією.

Михайло Глуховський, «Главком»