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    У світі

    В Італії запустили «авіарейси, вільні від коронавірусу»

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    За допомогою&nbsp;<span>&laquo;рейсів без коронавірусу&raquo; в Італії хочуть прискорити одужання авіагалузі</span> - В Італії запустили «авіарейси, вільні від коронавірусу»
    За допомогою «рейсів без коронавірусу» в Італії хочуть прискорити одужання авіагалузі

    Два з семи рейсів з Риму до Мілану зарезервують виключно для пасажирів, які на посадці нададуть довідку про негативний тест на коронавірус

    Найбільший італійський авіаперевізник Alitalia запустив перші «рейси, вільні від коронавірусу»,  поки що у тестовому режимі. Про це повідомляє ВВС.

    Зазначається, що випробувати нову систему хочуть на двох із семи щоденних рейсів з Риму до Мілану, їх зарезервують виключно для пасажирів, які на посадці нададуть довідку про негативний тест на коронавірус.

    «Тест можна буде отримати протягом 30 хвилин у медблоці, обладнаному в аеропорту, або ж у будь-якій сертифікованій лабораторії не раніше ніж за 72 години до подорожі», – йдеться у повідомленні. 

    Видання інформує, що перші «рейси без коронавірусу» вже відбулися. 

    «Мені здається, так краще, ніж заходити на борт, не знаючи, чи здорові люди поряд. Це швидко - я прибула в аеропорт лише за дві години до польоту. І так я почуваюся безпечніше, навіть якщо пасажири поруч у масках», – розповіла репортерам одна з пасажирок.

    Якщо система виявиться дієвою і почне користуватися попитом, її розширять на інші маршрути і сподіваються таким чином прискорити «одужання» авіагалузі після коронакризи. 

    За минулу добу у світі коронавірус виявили у понад 305 тисяч осіб. Таким чином за час пандемії зареєстровано вже більше 30 мільйонів випадків захворювання

    Італія аеропорт авіаперевезення коронавірус
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