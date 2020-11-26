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    Кличко назвав дату першого засідання нової Київради

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    Київська міська рада готується до першого засідання у новому складі - Кличко назвав дату першого засідання нової Київради
    Київська міська рада готується до першого засідання у новому складі
    Фото: РБК-Україна

    Засідання Київради відбудеться наступного тижня

    Перше засідання новообраної Київської міської ради відбудеться 1 грудня.

    Про це повідомив київський міський голова Віталій Кличко під час презентації своєї самоіронічної книжки.

    «Перше засідання ми плануємо на вівторок наступного тижня. 1 грудня», - сказав він, відповідаючи на запитання журналістів.

    При цьому на сайті Київради ще немає анонсу засідання міськради.

    Нагадаємо, 25 жовтня відбулися місцеві вибори в Україні. За їхніми результатами до Київради проходять сім партій

    • «Європейська солідарність» - 20,52%
    • «Удар» - 19,98%
    • «Єдність Олександра Омельченка» - 8,74%
    • ОПЗЖ – 7,81%
    • «Слуга народу» - 7,53%
    • «Батьківщина» - 7,49%,
    • «Голос» - 5,97%.

    Решта політичних сил набрали менше 5% голосів.

    Кличко закликав новообраних депутатів Київради налаштуватися на конструктивну співпрацю, адже доведеться в стислі терміни ухвалювати бюджет столиці на наступний рік.

    Як відомо, Київська міська рада має затвердити бюджет столиці на 2021 рік до 25 грудня.

    Теги: Віталій Кличко Київ Київрада вибори
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