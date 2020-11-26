Кличко назвав дату першого засідання нової Київради
Засідання Київради відбудеться наступного тижня
Перше засідання новообраної Київської міської ради відбудеться 1 грудня.
Про це повідомив київський міський голова Віталій Кличко під час презентації своєї самоіронічної книжки.
«Перше засідання ми плануємо на вівторок наступного тижня. 1 грудня», - сказав він, відповідаючи на запитання журналістів.
При цьому на сайті Київради ще немає анонсу засідання міськради.
Нагадаємо, 25 жовтня відбулися місцеві вибори в Україні. За їхніми результатами до Київради проходять сім партій:
- «Європейська солідарність» - 20,52%
- «Удар» - 19,98%
- «Єдність Олександра Омельченка» - 8,74%
- ОПЗЖ – 7,81%
- «Слуга народу» - 7,53%
- «Батьківщина» - 7,49%,
- «Голос» - 5,97%.
Решта політичних сил набрали менше 5% голосів.
Кличко закликав новообраних депутатів Київради налаштуватися на конструктивну співпрацю, адже доведеться в стислі терміни ухвалювати бюджет столиці на наступний рік.
Як відомо, Київська міська рада має затвердити бюджет столиці на 2021 рік до 25 грудня.