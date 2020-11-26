Кличко назвав дату першого засідання нової Київради

Київська міська рада готується до першого засідання у новому складі

Засідання Київради відбудеться наступного тижня

Перше засідання новообраної Київської міської ради відбудеться 1 грудня.

Про це повідомив київський міський голова Віталій Кличко під час презентації своєї самоіронічної книжки.

«Перше засідання ми плануємо на вівторок наступного тижня. 1 грудня», - сказав він, відповідаючи на запитання журналістів.

При цьому на сайті Київради ще немає анонсу засідання міськради.

Нагадаємо, 25 жовтня відбулися місцеві вибори в Україні. За їхніми результатами до Київради проходять сім партій:

«Європейська солідарність» - 20,52%

«Удар» - 19,98%

«Єдність Олександра Омельченка» - 8,74%

ОПЗЖ – 7,81%

«Слуга народу» - 7,53%

«Батьківщина» - 7,49%,

«Голос» - 5,97%.

Решта політичних сил набрали менше 5% голосів.

Кличко закликав новообраних депутатів Київради налаштуватися на конструктивну співпрацю, адже доведеться в стислі терміни ухвалювати бюджет столиці на наступний рік.

Як відомо, Київська міська рада має затвердити бюджет столиці на 2021 рік до 25 грудня.