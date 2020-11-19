Від Київради чекають ухвалення бюджету-2021 до 25 грудня
Депутатам нагадали про обов'язок турбуватися про громаду
Київська міська рада має затвердити бюджет столиці на 2021 рік до 25 грудня.
Про це під час робочої наради з розпорядниками бюджетних коштів повідомив директор департаменту фінансів Київської міської держадміністрації Володимир Репік.
«25 грудня – кінцева дата затвердження місцевих бюджетів, яка зафіксована у Бюджетному кодексі. Відповідальності за недотримання цього терміну місцевим радам не встановлено. Але існує моральний обов`язок депутатів, котрі, коли йшли на вибори, обіцяли турбуватися про громаду», – зазначив він.
«Очікуємо, що Київрада, незважаючи на будь-які обставини, вчасно затвердить бюджет. Щоб з 1 січня місто могло працювати у звичайному режимі», - підкреслив Репік.
Нагадаємо, на виборах київського міського голови перемогу отримав чинний мер Віталій Кличко, за якого проголосував 365161 виборець, що складає 50,52%.
До Київради пройшли сім партій.
Кличко закликав новообраних депутатів Київради налаштуватися на конструктивну співпрацю, адже доведеться в стислі терміни ухвалювати бюджет столиці на наступний рік.
Джерело: Вечірній Київ