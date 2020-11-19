Від Київради чекають ухвалення бюджету-2021 до 25 грудня

Київрада нового скликання ще не збиралась на засідання

Депутатам нагадали про обов'язок турбуватися про громаду

Київська міська рада має затвердити бюджет столиці на 2021 рік до 25 грудня.

Про це під час робочої наради з розпорядниками бюджетних коштів повідомив директор департаменту фінансів Київської міської держадміністрації Володимир Репік.

«25 грудня – кінцева дата затвердження місцевих бюджетів, яка зафіксована у Бюджетному кодексі. Відповідальності за недотримання цього терміну місцевим радам не встановлено. Але існує моральний обов`язок депутатів, котрі, коли йшли на вибори, обіцяли турбуватися про громаду», – зазначив він.

«Очікуємо, що Київрада, незважаючи на будь-які обставини, вчасно затвердить бюджет. Щоб з 1 січня місто могло працювати у звичайному режимі», - підкреслив Репік.

Нагадаємо, на виборах київського міського голови перемогу отримав чинний мер Віталій Кличко, за якого проголосував 365161 виборець, що складає 50,52%.

До Київради пройшли сім партій.

Кличко закликав новообраних депутатів Київради налаштуватися на конструктивну співпрацю, адже доведеться в стислі терміни ухвалювати бюджет столиці на наступний рік.

Джерело: Вечірній Київ