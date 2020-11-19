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    Від Київради чекають ухвалення бюджету-2021 до 25 грудня

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    Київрада нового скликання ще не збиралась на засідання - Від Київради чекають ухвалення бюджету-2021 до 25 грудня
    Київрада нового скликання ще не збиралась на засідання
    Фото з відкритих джерел

    Депутатам нагадали про обов'язок турбуватися про громаду

    Київська міська рада має затвердити бюджет столиці на 2021 рік до 25 грудня.

    Про це під час робочої наради з розпорядниками бюджетних коштів повідомив директор департаменту фінансів Київської міської держадміністрації Володимир Репік.

    «25 грудня – кінцева дата затвердження місцевих бюджетів, яка зафіксована у Бюджетному кодексі. Відповідальності за недотримання цього терміну місцевим радам не встановлено. Але існує моральний обов`язок депутатів, котрі, коли йшли на вибори, обіцяли турбуватися про громаду», – зазначив він.

    «Очікуємо, що Київрада, незважаючи на будь-які обставини, вчасно затвердить бюджет. Щоб з 1 січня місто могло працювати у звичайному режимі», - підкреслив Репік.

    Нагадаємо, на виборах київського міського голови перемогу отримав чинний мер Віталій Кличко, за якого проголосував 365161 виборець, що складає 50,52%.

    До Київради пройшли сім партій.

    Кличко закликав новообраних депутатів Київради налаштуватися на конструктивну співпрацю, адже доведеться в стислі терміни ухвалювати бюджет столиці на наступний рік.

    Джерело: Вечірній Київ

    Теги: Київ Київрада бюджет столиця
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