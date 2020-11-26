Кличко презентував свою книжку (відео)

Відбулася онлайн-трансляція презентації самоіронічної книжки Кличка

Сьогодні, 26 листопада, Київський міський голова Віталій Кличко презентував свою самоіронічну книжку.

Мер столиці видав книжку зі своїми смішними цитатами.

Книжка маленького розміру і вийшла невеликим тиражем.

Нагадаємо, на виборах київського міського голови перемогу отримав чинний мер Віталій Кличко, за якого проголосував 365161 виборець, що складає 50,52%.

Американський бодібілдер, кіноактор, продюсер, політик, головний герой фільму «Термінатор» Арнольд Шварценеггер першим привітав Віталія Кличка з перемогою на виборах київського міського голови ще до оголошення офіційних результатів.

Як відомо, 24 жовтня Кличко повідомив, що захворів на Covid-19, йде на самоізоляцію і працюватиме з дому. 25 жовтня, у день місцевих виборів, він не брав участі в голосуванні.

26 жовтня Кличко заявив, що не має жодних симптомів коронавірусної хвороби, тому піде на повторний тест. Але повторний тест виявився позитивним.

4 листопада Кличко заявив, що одужав від коронавірусу.