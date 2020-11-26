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    Кличко презентував свою книжку (відео)

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    Мер Києва Віталій Кличко написав книжку - Кличко презентував свою книжку (відео)
    Мер Києва Віталій Кличко написав книжку
    Фото: пресслужба мера Києва

    Відбулася онлайн-трансляція презентації самоіронічної книжки Кличка

    Сьогодні, 26 листопада, Київський міський голова Віталій Кличко презентував свою самоіронічну книжку.

    Мер столиці видав книжку зі своїми смішними цитатами.

    Книжка маленького розміру і вийшла невеликим тиражем.

    Нагадаємо, на виборах київського міського голови перемогу отримав чинний мер Віталій Кличко, за якого проголосував 365161 виборець, що складає 50,52%.

    Американський бодібілдер, кіноактор, продюсер, політик, головний герой фільму «Термінатор» Арнольд Шварценеггер першим привітав Віталія Кличка з перемогою на виборах київського міського голови ще до оголошення офіційних результатів.

    Як відомо, 24 жовтня Кличко повідомив, що захворів на Covid-19, йде на самоізоляцію і працюватиме з дому. 25 жовтня, у день місцевих виборів, він не брав участі в голосуванні.

    26 жовтня Кличко заявив, що не має жодних симптомів коронавірусної хвороби, тому піде на повторний тест. Але повторний тест виявився позитивним.

    4 листопада Кличко заявив, що одужав від коронавірусу.

    Теги: Віталій Кличко Київ книги мер
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