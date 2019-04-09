Кличко поїхав в один з найбільших парків розваг у Європі і захотів собі такого



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Меру Києва влаштували екскурсію парком розваг Фото: прес-служба мера Києва

За словами Кличка, у Києві планують створити великий парк розваг та активного відпочинку на території Гідропарку

Міська влада Києва веде переговори з власниками найбільшого в Німеччині парку розваг Europa-park про залучення інвестицій для створення подібного парку в столиці України.

Про це 9 квітня повідомляє прес-служба мера Києва.

Зазначається, що мер столиці Віталій Кличко відвідав Europa-park, розташований у місті Руст, та зустрівся з його власниками.

«Ми плануємо створити великий парк розваг та активного відпочинку на території столичного Гідропарку. Це територія в майже 130 гектарів, острів недалеко від центру міста. І сьогодні нам потрібен інвестор, який вкладе кошти, досвід та ідеї в реалізацію такого великого проекту», - сказав під час зустрічі Кличко.

Меру Києва влаштували екскурсію парком розваг, розповіли як розвивали територію та про нові проекти, що збираються втілити вже цього року.

«Тут дуже цікаво все зроблено. Затишне, стилізоване під старовинне, містечко з сучасними атракціонами, купою захоплюючих розваг, гарною природою. І для дітей влаштовані локації не тільки для розваг, а й з пізнавальними функціями. Словом, тут щасливі і діти, і їх батьки. Я давно мрію і буду робити все, щоб подібний парк з‘явився і в Києві», - зазначив Кличко.

Europa-park - найбільший в Німеччині і другий за відвідуваністю парк розваг у Європі після Діснейленду в Парижі. Минулого року Europa-park відвідало понад 6 мільйонів людей. Сюди їдуть з Німеччини, Франції, Швейцарії та інших країн.