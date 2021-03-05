Кличко показав киянам, як ремонтують Індустріальний міст (відео)

Ремонтні роботи відбуватимуться у два етапи

Мер Києва Віталій Кличко показав, як ремонтують Індустріальний міст. Перший етап ремонту шляхопроводу планують завершити до кінця травня.

Про це мер столиці Віталій Кличко заявив під час онлайн-брифінгу, відповідаючи на запитання, отримані від ЗМІ. Він також показав відео про те, як відбувається реконструкція об’єкту.

«Комунальна корпорація «Київавтодор» вже розпочала дорожній сезон. Ми ремонтуємо дороги і мости, що не бачили реконструкції по 40-50 років! За минулі роки місто відремонтувало майже 70 мостів та шляхопроводів», – зазначив мер.

Наразі триває масштабний ремонт на Індустріальному шляхопроводі та на вулиці Борщагівській.

«Я нікого не здивую сказавши, що Індустріальний міст давно потребував капітального ремонту. Цей об’єкт збудували в 1977 році і з того часу жодного разу не оновлювали. Перший етап ремонту шляхопроводу ми плануємо завершити до кінця травня. Основні ремонтні роботи на вулиці Борщагівській – до кінця серпня», – повідомив Кличко.

Він також додав, що місто, як і обіцяло, розпочало капітальний ремонт вулиці Милославської. Там, як і на інших об’єктах, оновлять асфальтне покриття та тротуари. Встановлять сучасне вуличне освітлення та облаштують нові комунікації.

«Іще в планах на цей рік – завершення реконструкції Пейзажної алеї та проспекту Степана Бандери. Продовжать роботи і на вулиці Довбуша, на кількох ділянках Великої кільцевої. Плануємо також розпочати ремонт проспекту Героїв Сталінграда та багатьох інших об’єктів», – наголосив Віталій Кличко.

Нагадаємо, «Київавтодор» попередив про частково обмежений рух на Індустріальному мосту у напрямку Борщагівки з 7 ранку 6 березня.