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    У Києві закриють один із входів на метро «Почайна» – яка причина

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    Київський метрополітен просить вибачення за тимчасові незручності - У Києві закриють один із входів на метро «Почайна» – яка причина
    Київський метрополітен просить вибачення за тимчасові незручності
    Ілюстраційне фото

    Вестибюль № 1 не працюватиме кілька днів

    Один з вестибюлів станції метро «Почайна» закриють увечері 5 березня до ранку 9 березня. На станції мінятимуть турнікети.

    Про це повідомляє КП «Київський метрополітен».

    Вестибюль № 1 станції метро «Почайна» у напрямку станції «Оболонь» не працюватиме із 21:00 5 березня до 05:29 9 березня.

    На станції мінятимуть старі турнікети на сучасні. Вони приймають усі електронні способи оплати проїзду: qr-квиток, Kyiv Smart Card, картку киянина та безконтактну банківську картку.

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    Нагадаємо, на станції «Контрактова площа» з 9 лютого проводилася заміна турнікетів. У зв'язку з цим не працював вестибюль №2 станції метро «Контрактова площа» (вихід до вулиць Верхній і Нижній Вал).

    Через ці роботи на станції у години пік була величезна тиснява.

    Адміністрація київського метрополітену також попереджала про обмеження входу на станції в пікові години.

    «Нагадуємо, що для уникнення скупчень у вестибюлях, у пікові години станції можуть обмежуватися на вхід (не закриття). Просимо, за можливості, враховувати при плануванні поїздок», – йдеться в повідомленні.

    До слова, «Київблагоустрій» звільнив підземний перехід до станції метро «Харківська». Демонтували більш як 30 МАФів.

    Теги: Київ громадський транспорт метро ремонт
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